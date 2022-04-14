Президент Володимир Зеленський наголосив, що війна Росії проти України може завершитись тільки стратегічним програшем РФ.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Я вдячний усім нашим захисникам, усім нашим захисницям, які тримають позиції і привчають російських солдатів до думки про те, що ця війна проти України може завершитись тільки стратегічним програшем Росії – раніше чи пізніше. Або російське керівництво буде реально шукати мир, або внаслідок цієї війни Росія назавжди залишить міжнародну арену", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що сьогодні був корисний день для нашої держави, для нашого захисту від російського нападу. В Київ прибули президенти чотирьох держав - друзів України.

"Тих, хто допомагає нам від перших днів. Хто не вагався – чи давати нам зброю. Хто не сумнівався – чи вводити санкції. І хто зараз на рівні Європейського Союзу просуває більш жорсткий санкційний пакет проти Російської Федерації. Польща, Литва, Латвія, Естонія. Був дуже радий зустрітися з президентами сьогодні. Переговори були плідними. Важливо, що президенти відвідали Бородянку в Київській області, де на власні очі побачили, ЩО наробили окупанти. Для президентів – це ще один аргумент, щоб жорсткіше наполягати на реально відчутних санкціях проти Росії", - розповів Зеленський.

Він також наголосив на важливості посилення санкцій проти країни-агресорки. Передусім - потрібне нафтове ембарго. І чітка готовність Європи до відмови від усіх російських енергоносіїв.

"Євросоюз має припинити спонсорувати російську воєнну машину", - сказав Зеленскький.

Санкційну політику розглянула сьогодні і група міжнародних експертів під керівництвом Майкла Макфола і Андрія Єрмака. Група працює вже три тижні. Експерти підготували конкретні пропозиції, як можна прибрати санкційні лазівки, якими користується постійно Росія, та як негайно посилити санкції, щоб це було відчутним для Москви.

Нагадаємо, раніше Зеленський наголосив, що нові санкції мають бути такими, щоб Росія навіть не говорила про зброю масового ураження.

8 квітя набув чинності п’ятий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії після свідчень про звірства росіян у Київській області. Він, зокрема, передбачає заборону на купівлю, імпорт або передачу вугілля та інших твердих копалин палива в ЄС з Росії із серпня 2022 року. Імпорт вугілля в ЄС зараз становить 8 млрд євро на рік.

Палата представників Конгресу та Сенат США проголосували та скерували на підпис президенту Джо Байдену закон, який забороняє імпорт російської нафти, газу та вугілля.

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак також повідомив, що шостий пакет саанкцій ЄС - уже в розробці.