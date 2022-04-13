"Азов" та морпіхи провели в Маріуполі успішну операцію, - майор Волина

36-а окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського провела успішну операцію з "Азовом" у Маріуполі.

Про це повідомив у спільному відеозверненні з приводу операції по прориву морпіхів та з‘єднанням із полком "Азов" командир бригади майор Сергій Волина.

"Приєдналися до них, провели успішне перегрупування. Продовжуємо виконувати бойові завдання. Наш моральний дух сильний. Ми знаємо, що робимо, навіщо тут. Ми будемо робити все, що від нас потрібно для успішного завершення нашого бойового завдання", - наголосив Волина.

Командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко зазначив про морпіхів, що "це справжні чоловіки, як вибрали шлях війни".

Також командир закликав не робити "героїв із дезертирів і бійців, які добровільно здалися в полон".

"Вони вибрали дорогу ганьби. Ні в якому разі героїзувати таких людей не можна", - наголосив Прокопенко.

Нагадаємо, 13 квітня радник голови Офісу Президента Олексій Арестович підтвердив з‘єднання морпіхів з "Азовом" у Маріуполі.