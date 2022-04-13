Росіяни катують і звинувачують у "шпигунстві" священика ПЦУ із судна "Сапфір", - Денісова

Крім священнослужителя, в слідчому ізоляторі перебуває ще майже 150 українських військовослужбовців.

Настоятеля одеського Свято-Троїцького собору Василя Вирозуба Росія незаконно утримує в СІЗО № 2 Бєлгородського району міста. Священика піддають тортурам і звинувачують у "шпигунстві".

Про це повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.

"Василь був захоплений в полон російськими військовими разом із іншими учасниками гуманітарної місії рятувального судна "Сапфір". Крім отця Василя Вирозуба в слідчому ізоляторі перебувають ще майже 150 українських військовослужбовців, які так само піддаються катуванню з боку представників адміністрації СІЗО", - повідомила омбудсмен.

Денісова наголосила - такі дії окупантів є порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і соціальною радами ООН.

Уповноважена ВР з прав людини звернулася з цього приводу до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну, а також до експертної місії, яку створили держави-учасниці ОБСЄ.

Нагадаємо, 28 лютого стало відомо, що росіяни взяли в полон священика ПЦУ Василя Вирозуба. Він перебував на борту рятувального судна, що мало евакуювати тіла загиблих військових з острова Зміїний.