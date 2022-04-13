Влада міста на брифінгу розповіла про ситуацію в Маріуполі.

90% критичної важливої інфраструктури Маріуполя так чи інакше постраждало. Із них 60%- це інфраструктура, яка отримала прямі влучання або авіації, або систем залпового вогню, або вогнеметів.

Про це брифінгу заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

За його словами, 40%критично важливої інфраструктури вже неможливо буде відновити.

На брифінгу представники міської влади розповіли, що російські військові робили все, аби паралізувати життєзабезпечення міста: було знищено комунальні підприємства та техніку, систему енергоживлення та водозабезпечення, зв’язок.

На початку березня Вадим Бойченко розпорядився готувати міський транспорт до евакуації жителів. Під час погодження евакуаційних маршрутів ворожа артилерія та авіація знищили всі автобуси. Вивозити людей було нічим. Тих же, хто намагався вирватися з оточеного міста, на першому ж блок пості окупанти завертали зі словами "У нас нет команды випускать вас из города. Возвращайтесь обратно или мы будем стрелять".

У міській раді кажуть - зробили стратегічний запас продовольства. Та росармія його знищила. Окупанти знали, куди цілити, робили це цілеспрямовано, наголосили представники маріупольські влади на брифінгу.

"Ніхто не очікував, що всередині є вороги, які будуть корегувати вогонь по ключовій, критичній інфраструктурі. Все чітко коректувалося, щоби чітко паралізувати місто, занурити його у вакуум інформації і нав'язати свою інформаційну пропаганду, яку ми чуємо і продовжує нам нав'язуватися", - сказав Вадим Бойченко.

За його словами, це робота зрадників із фракції ОПЗЖ в Маріупольській міській раді.

На брифінгу міський голова також звернувся до світової спільноти журналістів-розслідувачів та операторів супутникових систем, щоб долучилися до процесу фіксації злочинів Росії в Маріуполі.

"Ми хочемо, щоб сьогодні всі об'єдналися і зрозуміли, що Буча і Маріуполь - ми не порівнюємо, що страшніше... Коли маріупольці виходять на підконтрольну частину України, кажуть: якщо ви хочете уявити, що таке пекло, так воно є. Воно сьогодні в місті Маріуполь. І ми хочемо, щоб те пекло, яке створила Росія і російські війська і головний злочинець Володимир Путін - вони точно повинні бути покарані", - наголосив Бойченко.

Нагадаємо, українська розвідка повідомила, що в Маріуполі зафіксовано 13 мобільних крематоріїв зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних.

Влада оточеного міста зафіксувала 33,5 тисячі містян, яких насильно вивезли до Росії.