Половина ченців Києво-Печерської лаври підтримують ідею переходу до ПЦУ, - митрополит Епіфаній
Половина ченців Києво-Печерської лаври підтримують ідею переходу до ПЦУ, - митрополит Епіфаній
Кремль планував створити "народні республіки" у західних областях України, – СБУ
Кремль планував створити "народні республіки" у західних областях України, – СБУ
Ленд-ліз для України: США йдуть на надзвичайний крок у постачанні озброєнь
Ленд-ліз для України: США йдуть на надзвичайний крок у постачанні озброєнь
В Україні до реєстру держзрадників внесли Сніжану Єгорову, Кирила Вишинського, Оксану Марченко та Ігоря Гужву
В Україні до реєстру держзрадників внесли Сніжану Єгорову, Кирила Вишинського, Оксану Марченко та Ігоря Гужву
Уночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центрі України
Уночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центрі України
Крах Імрана Хана
Крах Імрана Хана
Митрополит Епіфаній: «Ми готові розпочати діалог щодо єднання всіх у ПЦУ. З нашого боку немає вимог про покаяння»
Митрополит Епіфаній: «Ми готові розпочати діалог щодо єднання всіх у ПЦУ. З нашого боку немає вимог про покаяння»
Колону російської військової техніки знищили українські сили оборони
Колону російської військової техніки знищили українські сили оборони
СБУ затримала Медведчука (оновлено)
СБУ затримала Медведчука (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

90% критичної інфраструктури Маріуполя постраждало, 40% відновити неможливо, - Бойченко

Влада міста на брифінгу розповіла про ситуацію в Маріуполі.

90% критичної інфраструктури Маріуполя постраждало, 40% відновити неможливо, - Бойченко
Фото: скрішот

90% критичної важливої інфраструктури Маріуполя так чи інакше постраждало. Із них 60%- це інфраструктура, яка отримала прямі влучання або авіації, або систем залпового вогню, або вогнеметів.

Про це брифінгу заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

За його словами, 40%критично важливої інфраструктури вже неможливо буде відновити.

На брифінгу представники міської влади розповіли, що російські військові робили все, аби паралізувати життєзабезпечення міста: було знищено комунальні підприємства та техніку, систему енергоживлення та водозабезпечення, зв’язок. 

На початку березня Вадим Бойченко розпорядився готувати міський транспорт до евакуації жителів. Під час погодження евакуаційних маршрутів ворожа артилерія та авіація знищили всі автобуси. Вивозити людей було нічим. Тих же, хто намагався вирватися з оточеного міста, на першому ж блок пості окупанти завертали зі словами "У нас нет команды випускать вас из города. Возвращайтесь обратно или мы будем стрелять".

У міській раді кажуть - зробили стратегічний запас продовольства. Та росармія його знищила. Окупанти знали, куди цілити, робили це цілеспрямовано, наголосили представники маріупольські влади на брифінгу.

"Ніхто не очікував, що всередині є вороги, які будуть корегувати вогонь по ключовій, критичній інфраструктурі. Все чітко коректувалося, щоби чітко паралізувати місто, занурити його у вакуум інформації і нав'язати свою інформаційну пропаганду, яку ми чуємо і продовжує нам нав'язуватися", - сказав Вадим Бойченко. 

За його словами, це робота зрадників із фракції ОПЗЖ в Маріупольській міській раді.

На брифінгу міський голова також звернувся до світової спільноти журналістів-розслідувачів та операторів супутникових систем, щоб долучилися до процесу фіксації злочинів Росії в Маріуполі.

"Ми хочемо, щоб сьогодні всі об'єдналися і зрозуміли, що Буча і Маріуполь - ми не порівнюємо, що страшніше... Коли маріупольці виходять на підконтрольну частину України, кажуть: якщо ви хочете уявити, що таке пекло, так воно є. Воно сьогодні в місті Маріуполь. І ми хочемо, щоб те пекло, яке створила Росія і російські війська і головний злочинець Володимир Путін - вони точно повинні бути покарані", - наголосив Бойченко. 

Нагадаємо, українська розвідка повідомила, що в Маріуполі зафіксовано 13 мобільних крематоріїв зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних.

Влада оточеного міста зафіксувала 33,5 тисячі містян, яких насильно вивезли до Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також