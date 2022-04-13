Які функції отримає Apple Watch SE 2

Лінійка Apple Watch SE 2— це оновлена та покращена версія серії SE, що вийшла у 2020 році. Більш бюджетний варіант «яблучного» розумного годинника швидко набирає шанувальників і стає постійним супутником багатьох користувачів. У цій статті фахівці інтернет-магазину Stylus.ua розкривають основні параметри та характеристики майбутньої новинки.

Якість починається зовні

Привабливий зовнішній вигляд техніки Apple заперечувати не доводиться. Лаконічний дизайн серії SE 2 буде виглядати дуже стильно, а якісні матеріали продовжать термін служби гаджета. Діагональ екрану складе 4,5 дюйма — достатньо для зручного використання та взаємодії з дисплеєм, але не надто багато, щоб годинник виглядав громіздким.

Корпус пристрою буде виготовлений з алюмінію, що зробить його одночасно міцним та легким. Змінні ремінці з фтореластомеру комфортно сидітимуть на руці, доповнюючи образ користувача. Такі ремінці легко регулюються, а суцільнометалева застібка надійно фіксує гаджет на зап'ясті.

Міцність і надійність — важливі якості для смартгодинника і компанія Apple, безсумнівно, в цьому досягла успіху.

Функції та можливості

Apple Watch SE 2 будуть корисні для спортсменів та фітнес-аматорів. Крім загальнокорисних функцій типу дзвінків та повідомлень, гаджет отримає велику низку можливостей для відстеження здоров'я. З оновлень очікуються:

Рівень кисню — важливий трекінг, який був відсутній у попередній версії лінійки, але цілком можливо, отримає місце в оновленні. Пульсометр, крокомір, компас, акселерометр та гіроскоп, звичайно, теж будуть у годиннику. Дисплей Always-On — завжди увімкнений дисплей, який раніше був фішкою техніки високого класу, але цього разу, ймовірно, перекочує у SE 2. Тривала автономність — багато користувачів носять смарт-годинник практично не знімаючи і хочеться рідше відволікатися на підзарядку пристрою.

З великою кількістю датчиків та спортивних функцій годинник розширює можливості у створенні індивідуального плану тренувань. Крім того, аналізуючи отримані дані, можна вчасно помітити «несправності» в організмі, хоча самі по собі розумні годинники не є засобом для медичного спостереження.

На нові Apple Watch SE 2 однозначно варто звернути увагу. Особливо тим користувачам, які хочуть отримати основний набір корисностей для спорту та повсякденних справ, але без новітніх фішок та за більш доступною вартістю. Замовлення Apple Watch SE 2 можна зробити в інтернет-магазині Стилус.