Туреччина надала кораблі для евакуації мешканців Маріуполя, - міністр оборони Туреччини

Туреччина надала кораблі для евакуації населення з Маріуполя. Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє NTV.

За його словами, Туреччина постійно проводить переговори щодо евакуації з міністерствами оборони України й Росії і очікує позитивних зрушень найближчими днями.

“ Як Туреччина, ми зробили і робимо все необхідне для безпечної евакуації, включаючи виділення кораблів. Ми очікуємо певних позитивних зрушень у цьому плані найближчими днями”, - заявив Акар.

Турецький міністр додав, що ситуацію в місті останнім часом загострилася.

“Ми разом готувалися до евакуації всіх мирних жителів. Є подвійне питання, частина міста під контролем Росії, інша частина під контролем України. В результаті ми прагнемо досягти всього, що необхідно зробити в гуманітарному плані”, - додав глава турецького Міноборони.

Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки Міноборони, у Маріуполі зафіксовано 13 мобільних крематоріїв для зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних мешканців. Всіх потенційних свідків звірств окупанти намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити.