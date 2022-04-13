​У Маріуполі зафіксовано 13 мобільних крематоріїв зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних, – ГУР

Керівництво Росії наказало нищити будь-які докази злочинів своєї армії в Україні. Це сталося після широкого міжнародного розголосу геноциду українського народу в Бучі на Київщині російські війська почали використовувати в Україні мобільні крематорії.

Зокрема у Маріуполі зафіксовано 13 мобільних крематоріїв для зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних мешканців. Всіх потенційних свідків звірств окупанти намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити, повідомляє головне управління розвідки українського Міноборони.

Воєнною розвідкою України неодноразово фіксувалися факти використання мобільних крематоріїв на території Чернігівської області. Роботу мобільного крематорію противника зафіксовано у м. Новоайдар Луганської області.

Також ЗС РФ використовують мобільні крематорії для знищення тіл російських військовослужбовців з метою приховування реальної кількості своїх солдатів, які загинули в ході російської агресії проти України та відмови у виплатах сім’ям загиблих росіян.

Дії російської армії підпадають під визначення “геноцид” відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду. Російське керівництво й надалі намагатиметься приховувати факти військових злочинів в Україні, наголошують у ГУР.