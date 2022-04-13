За час війни в Україні загинула 191 дитина, більш ніж 349 зазнали поранень

Найбільше загиблих на Донеччині та Київщині.

Авто з написом 'Діти' та пострілами зі стрілкової зброї

Станом на ранок 13 квітня понад 540 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. 191 дитина загинула, більш ніж 349 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Як наголошують в Офісі генерального прокурора, ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Згідно отриманих ювенальними прокурорами даних, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 113, Київській – 102, Харківській – 79, Чернігівській – 54, Миколаївській – 40, Херсонській – 38, Луганській – 36, Запорізькій – 23, Києві – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15.

Так, під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних окупантами на території смт Бородянка та с. Королівка Київської області, виявлено обгорілі тіла дівчини 16 років та 10-річного хлопчика.

Крім того, 11 квітня збройними силами РФ здійснено обстріл цивільної інфраструктури Харкова. Загинули півторамісячна дитина та 12-річний підліток. Ще 4 дітей віком 1, 4, 5 та 9 років отримали поранення.

11 квітня в Херсонській області внаслідок влучення снаряду в житловий будинок 15-річна дівчинка отримала тяжкі поранення.

Через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 957 закладів освіти, з них 88 зруйновано повністю.