На півдні українські захисники знищили три ворожих безпілотника та дві артилерійські установки

На Миколаївщині та Херсонщині українські захисники знищили три ворожих безпілотника та дві артилерійські установки. Про це повідомляє опертивне командування "Південь".

"За добу на південних рубежах ворожі втрати склали 12 окупантів та 11 одиниць техніки, серед яких три БПЛА, дві самохідні артилерійські установки, реактивна система залпового вогню "Град" та інша автомобільна техніка. Також влучно знищено польовий склад боєприпасів противника", - йдеться у повідомленні.

Українські військові зазначають, що російські окупанти намагаються повернутися на межі Миколаївської та Херсонської області. Однак навіть під обстрілами артилерії українські захисники тримають оборону.

Нагадаємо, що Збройні сили України відбили шість атак російських окупантів на Донецькому та Луганському напрямках. Зокрема, українські захисники знищили 2 одиниці автомобільної техніки та 3 артилерійські системи противника.