Центр протидії дезінформації при РНБО спростував нові фейки Путіна

Їх очільник країни-агресора озвучив під час зустрічі 12 квітня з Олександром Лукашенком, який вважає себе президентом Білорусі.

Центр протидії дезінформації при РНБО України спростував нові фейки та маніпуляції від очільника країни-агресора Володимира Путіна. Той озвучив їх під час зустрічі 12 квітня з Олександром Лукашенком, який вважає себе президентом Білорусі.

"Путін вдало маніпулює Мінськими угодами та змінює наратив суті "спецоперації" в Україні!", - наголосили в ЦПД.

Фейк: "Українська влада публічно відмовилася від виконання Мінських угод".

Насправді: "21 лютого рф визнала незалежність та суверенітет ОРДЛО, і це було прямим порушенням «мінську» та означало офіційний вихід рф з цих угод. Україна ж заявляла лише про "непрацюючі домовленості", - заявили в Центрі протидії дезінформації.

Фейк: "РФ визнала ОРДЛО, бо неможливо було більше дивитися на "геноцид" Донбасу".

Насправді: в ЦПД пояснюють -це маніпуляція терміном "геноцид", яка "абсолютно не збігається з реальною ситуацією на Донбасі. За 8 років війни жодного разу цей термін не був згаданий в.путіним та жодним, навіть проросійським ЗМІ".

Фейк: "Неонацизм України загрожував не лише Донбасу, а й росії, і "спецоперація" — це правильний крок".

Насправді: "росія та Білорусь проводили спільні військові "навчання" біля наших кордонів та щоразу заперечували, що це підготовка до війни", - наголосили в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що переговори з Україною "зайшли в глухий кут". Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що це не так: "Переговори проходять вкрай важко. Онлайн в робочих підгрупах. Але проходять".

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що у проєкті угоди з Росією, який напередодні представила Україна, "є відступ від положень, зафіксованих на зустрічі в Стамбулі". Опісля Подоляк наголосив, що "з боку російських переговорників ми подібних претензій не отримували".