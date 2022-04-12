У Маріуполі російські окупанти захопили в полон екіпаж ще одного судна

На території Маріупольського морського торгівельного порту російські військові взяли в заручники екіпаж суховантажу "Blue Star-1" під прапором Ліберії.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Наразі 18 моряків - громадян України - вивезли до тимчасово окупованого Донецька.

"Суховантаж зайшов у порт Маріуполя наприкінці лютого та був заблокований російськими окупантами. Зв’язок із екіпажом було втрачено 25 березня 2022 року. Відомо, що через брак продовольства екіпаж був вимушений перейти на дворазове харчування", - повідомила Денісова.

За попередньою інформацією, у полоні російських окупантів можуть перебувати близько 200 членів екіпажів кількох суден, які були заблоковані в порту Маріуполя.

"Такими діями РФ порушує право на життя і на свободу, особисту недоторканість, гарантовані статтями 3 та 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та право на свободу пересування, гарантовано статтею 2 Протоколу №4 до Конвенції", - наголосила омбудсман.

Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму. Вона закликала врахувати ці факти порушення РФ прав людини в Україні.

Нагадаємо, раніше російські окупаційні війська в Маріупольському торговельному порту обстріляли криголам “Капітан Бєлоусов”.