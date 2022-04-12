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У сімферопольських школах з’явилися діти з Маріуполя, - Представництво Президента в Криму

Є інформація, що вони перебувають принаймні у трьох навчальних закладах.

У сімферопольських школах з’явилися діти з Маріуполя, - Представництво Президента в Криму
Фото: EPA/UPG

Принаймні в трьох школах окупованого РФ Сімферополя з’явилися діти з Маріуполя.

Про це повідомили в Представництві Президента України в АРК з посиланням на власні джерела.

Щодо дорослих українців, то в Представництві кажуть - після прибуття до півострова їх розміщували в так званих фільтраційних центрах. 

"Як правило, вони можуть вільно залишати їх, але не всі. За нашою інформацію, окремі громадяни України з числа тих, які приїхали до Криму, рятуючись від обстрілів на материковій Україні, затримуються окупаційною владою та переслідується згідно з кримінальним законодавством", - зазначили у відомстві.

У Представництві зауважили - мають інформацію про один випадок, коли українця, за словами його рідних, утримують у СІЗО Сімферополя. Щоправда, до нього не можуть отримати доступ навіть адвокати, які зазвичай потрапляють навіть до політично переслідуваних окупаційною владою осіб.

Пресслужба відомства також повідомила, що на кримських вулицях значно зросла кількість авто із номерами реєстрації із Донецької та Херсонської областей.

Нагадаємо, за інформацією Уповноваженої ВР з прав людини Людмили Денісової, російські окупанти примусово вивезли вже 121 000 українських дітей - сиріт і тих, хто має батьків.

Віцепрем’єрка та голова МінТОТ Ірина Верещук також повідомила, що росіяни викрадають дітей з дитячих будинків і не дозволяють Україні їх забирати.

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