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Окупанти дзвонять до кримських студентів, які навчаються в українських вишах, щоб мобілізувати на війну

В окупованому Криму розпочали вже 15-ий незаконний призов на строкову військову службу.

Окупанти дзвонять до кримських студентів, які навчаються в українських вишах, щоб мобілізувати на війну
Фото: mil.ru

Російські загарбники в окупованому Криму телефонують жителям українського півострова, а також кримським студентам, які навчаються в українських вишах та на момент повномасштабного вторгнення перебували в АРК, з вимогою прибути до військкомату.

Про це повідомили в Представництві Президента України в АРК.

"З 1 квітня на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя розпочався черговий, вже 15-й, незаконний призов на строкову військову службу громадян України, яким рф примусово нав’язала ще й власне громадянство, у віці від 18 до 27 років", - підкреслили в Представництві.

За інформацією відомства, за період призовів до лав росармії залучили понад 34 тисячі кримчан. Більшість із них є громадянами України.

"Цього разу, приміром, згідно з інформацією з відкритих джерел з посиланням на окупаційні адміністрації, тільки з Севастополя призвані будуть 500 осіб", - додали в Представництві.

Нагадаємо, за інформацією українського омбудсмана Людмили Денісової, в Криму примусово мобілізують чоловіків на війну з Україною. Кримських татар у разі відмови шантажують застосуванням сили до їхніх рідних.

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