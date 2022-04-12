Окупанти завдали Миколаєву збитків на більше ніж 110 млн грн

Російські війська завдали Миколаєву збитків на понад 110 млн гривень.

"На сьогодні по місту ми підрахували збитків на понад 110 млн грн", – повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

За його словами, внаслідок дій російських окупантів пошкоджень зазнали три заклади соціального захисту на майже 1 млн грн, п'ять закладів охорони здоров'я на понад 4 млн грн, 46 об'єктів освіти – на понад 20 млн грн, п'ять закладів фізичної культури та спорту – більш як на 5,5 млн грн, а також житловий сектор – зафіксовано 550 звернень на майже 80 млн грн.

"Ми все обов’язково відновимо, відбудуємо наше місто і всю Україну. На жаль, нам вже не повернути життя і здоров‘я тисяч українців. Але щоб ці втрати не були марними, ми просто мусимо перемогти Росію у цій війні і побудувати сильну та успішну Україну", – зазначив Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, за підрахунками Київської школи економіки, за тиждень прямі втрати економіки України через війну зросли на $12,2 млрд. Загальні втрати становлять уже $564-600 млрд.