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Окупанти завдали Миколаєву збитків на більше ніж 110 млн грн

У місті підрахували збитки на сьогодні.

Окупанти завдали Миколаєву збитків на більше ніж 110 млн грн
Фото: EPA/UPG

Російські війська завдали Миколаєву збитків на понад 110 млн гривень. 

"На сьогодні по місту ми підрахували збитків на понад 110 млн грн", – повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

За його словами, внаслідок дій російських окупантів пошкоджень зазнали три заклади соціального захисту на майже 1 млн грн, п'ять закладів охорони здоров'я на понад 4 млн грн, 46 об'єктів освіти – на понад 20 млн грн, п'ять закладів фізичної культури та спорту – більш як на 5,5 млн грн, а також житловий сектор – зафіксовано 550 звернень на майже 80 млн грн.

"Ми все обов’язково відновимо, відбудуємо наше місто і всю Україну. На жаль, нам вже не повернути життя і здоров‘я тисяч українців. Але щоб ці втрати не були марними, ми просто мусимо перемогти Росію у цій війні і побудувати сильну та успішну Україну", – зазначив Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, за підрахунками Київської школи економіки, за тиждень прямі втрати економіки України через війну зросли на $12,2 млрд. Загальні втрати становлять уже $564-600 млрд.

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