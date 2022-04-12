"Жодних вимог для приєднання до ПЦУ ми не ставимо. Ми запрошуємо", - митрополит Епіфаній

Вже понад сотня парафій УМП МП в різних регіонах України перейшли до Православної церкви України з початку війни. Про це в інтерв’ю LB.ua розповів предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

“Ми цього поки що не афішуємо, але процес зрушив з місця в різних регіонах, не тільки на заході, в центрі, але і на сході, і в Києві, і на півдні. Процес розпочався, і ми готові до того, що, можливо, буде вияв і з боку архієреїв з певними єпархіями доєднатися до канонічного порядку”, - зазначив предстоятель.

За його словами, московський патріархат попри заяви декількох десятків архієреїв про непоминання патріарха Кирила, певною мірою намагаються зберегти свою структуру, подібно до того, як це відбувалося у 2014 році.

“Вони думають, що пересидять, війна завершиться, а питання будемо вирішувати після. Але зрозуміло, що після завершення війни вже ніхто не стане до того повертатися. Ми, Православна церква України, закликаємо не просто на словах до єднання. Ми готові сідати за стіл переговорів, розпочати діалог з приводу єднання всіх в єдиній вже визнаній автокефальній Православній церкві України”, - зазначив митрополит Епіфаній.

Предстоятель ПЦУ відзначив, що Православна церква України не ставить жодних умов для охочих до неї приєднатися.

“Ми говоримо про те, що ми відкриті, готові до спілкування, готові забути все, що було зроблено протягом останніх трьох десятиліть. Бо якщо ми будемо ставити умови, ніколи не зможемо об’єднатися. Тому з нашого боку, з боку Православної церкви України, немає вимог про покаяння. Ми тільки просимо проявити добру волю до єднання. Сісти за стіл переговорів, обговорити певні складні моменти, забути те, що було зроблено, і заради нашого блага, заради нашого майбутнього, об’єднатися і надалі уже в єдиній церкві молитися Богові, служити інтересам українського народу, підтримувати нашу Українську державу.

Ми не ставимо жодних вимог. Ми запрошуємо. Вони (парафіяни, - ред.) - українці, православні українці, більшість з яких, я переконаний, патріоти. На жаль, є і ті, хто відкрито працює на ворога. І це лягає такою загальною плямою на всю структуру Московського патріархату в Україні. А оскільки вони мовчать, не комунікують з суспільством, виглядає так, що там усі працюють на ворога. Тому вони повинні все ж таки пересилити себе, підняти свій голос, заявити. А ми відкриті і готові до спілкування, готові об’єднатися в єдиній вже визнаній автокефальній Православній церкві”, - зазначив митрополит.

Щоб архієреям УПЦ МП приєднатися до ПЦУ, за словами владики, достатньо дотримуватися канонічного порядку.

“Зараз вони, на жаль, не дотримуються його, бо згідно з Томосом, як ми знаємо, Україна є канонічною територією Православної церкви України. Але ми не бажаємо силою нав’язувати представникам Московського патріархату нашу юрисдикцію. Ми хочемо, щоб це проходило мирно, спокійно, з любов’ю. Бо те, що робиться з любов’ю, буде мати майбутнє, а те, що робиться виключно примусом, майбутнього не матиме. Тому ми закликаємо і надалі рухатись в напрямку повної єдності. Ми маємо Томос, маємо визнання з боку низки помісних православних церков. Православна церква України має євхаристійне єднання через Вселенського патріарха з усіма помісними православними церквами, навіть тими, які поки що не визнали ПЦУ формально. Тільки, звичайно, що не з Російською православною церквою, бо вона добровільно розірвала канонічний зв’язок і євхаристійне єднання з Вселенським патріархом”, - резюмував митрополит Епіфаній.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що священники УПЦ МП вимагають організувати міжнародний церковний трибунал проти патріарха РПЦ Кирила і вирішили звернутися до Собору предстоятелів стародавніх східних церков з відповідним позовом. Ті, хто поставив під заяво підпис, почали отримувати погрози.