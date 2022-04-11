"Якщо ми будемо піддаватися на тиск архієреїв, то гріш ціна нашому священству", - заявив протоієрей, директор благодійної установи "Іоаннів центр" Андрій Пінчук.

Священники УПЦ Московського патріархату, які підписали звернення із закликом віддати патріарха Кирила під церковний трибунал, почали отримувати погрози.

Про це повідомив протоієрей, директор благодійної установи "Іоаннів центр" о. Андрій Пінчук.

"Полтавський митрополит Філіп старається на всю. Обдзвонює священників, які підписали звернення, та, судячи з усього, погрожує їм карами небесними за те, що вони вбачають у діях патріарха Кирила злочини проти моралі та проти канонів", - зазначив о. Андрій Пінчук.

Протоієрей оприлюднив скрини листувань зі священниками, котрі підписали звернення; в повідомленнях отці просять видалити їхні підписи, бо отримують дзвінки від митрополита Філіпа (Осадченка).

"Отці, якщо ми будемо піддаватися на тиск архієреїв, то гріш ціна нашому священству. Хай нарешті роззують очі, збираються і проводять Собор", - закликав протоієрей о. Андрій Пінчук

Нагадаємо, 11 квітня стало відомо, що священники УПЦ МП підписали звернення, в якому вимагають віддати патріарха Кирила під церковний трибунал. На їхню думку, Кирило проповідує доктрину "русского мира", яка не відповідає православному вченню і повинна бути засуджена як єресь. Також Кирило скоїв моральні злочини, благословивши війну проти України і повністю підтримавши агресивні дії російських військ на території України.