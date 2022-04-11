Окупанти 26 разів обстріляли Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Кремінну, – Гайдай

Росіяни пошкодили ще 16 будинків, 11 з них у Кремінній, також у Сєвєродонецьку поліцією затримано шістьох мародерів.

Про це своєму телеграм-каналі повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

На території міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Кремінна упродовж доби зафіксовано 26 ворожих обстрілів.

“Щоденним вогнем по житлових кварталах окупаційні війська намагаються знищити Луганщину, її мешканців – тих, хто ще залишився. Так, обстрілами російської армії пошкоджено та зруйновано ще 16 будинків – чотири в Лисичанську, один – в Сєвєродонецьку, 11 – в Кремінній”, – зазначив він

За учора в області затримано шістьох мародерів.

Зокрема, у Сєвєродонецьку четверо місцевих мешканців намагалися винести товар із зачиненого місцевого супермаркету, а ще двоє під час комендантської години “скористалися послугами” супермаркету та магазину побутової техніки.

За цими фактами слідчі розпочали досудові розслідування за частиною 4 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, раніше Гайдай повідомив, що війська РФ обстріляли кожне місто Луганщини. В області не залишилось уцілілих об’єктів критичної та будь-якої іншої інфраструктури.