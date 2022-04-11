Кремінь закликав провести в Україні топонімічну деколонізацію: Арбузинки, Южного і Первомайська немає бути

В Україні потрібно провести топонімічну деколонізацію і перейменувати усі населені пункти, назви яких мають російськомовний характер.

Про це Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив в ефірі “Громадського інтерактивного телебачення”.

“У майбутньому на мапі України не повинно залишитись жодного сліду з часів колонізації, російщення, диктатури. Україна – для українців, для наших дітей. До цього потрібно підходити без політики, але виходячи з наших сторінок історії, з нашого героїчного сьогодення”, – зазначив Кремінь.

Він зазначив, що перейменування мають ініціювати місцеві громади. Для цього потрібно провести засідання топонімічних комісій. За результатами прийнятих рішень щодо зміни назви містечка чи міста має бути надіслано лист на адресу Верховної Ради України, адже парламент приймає рішення щодо змін географічних назв.

Уповноважений нагадав, що ще торік він виступив з ініціативою приведення у відповідність до норм української мови низки назв населених пунктів, які носять російськомовний характер. Кремінь направив кілька десятків звернень до керівників органів місцевого самоврядування з проханням привести у відповідність до правопису, стандартів державної мови та вимог статті 41 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” назви населених пунктів.

“Мова йшла виключно про населені пункти, які виникли чи русифікувалися в радянську епоху. Це – Арбузинка, Сєвєродонецьк, Южноукраїнськ, Южне, Переводчикове, Луч, Первомайськ та багато інших. На жаль, віз і нині там. Тож нарешті повинно бути прийнято рішення, зважаючи на норми української мови, законодавства, вимог часу. Російськомовні покручі в назвах українських міст мають піти в минуле. Топонімічна деколонізація – остаточне знищення уламків кривавої імперії”, – наголосив Тарас Кремінь.

Крім того, Уповноважений зазначив, що в Україні є низка російщених назв вулиць, парків, проспектів, бульварів, провулків тощо, які відповідно до 41 статті мають також відповідати нормам української мови. Водночас з’являтимуться нові житлові квартали, сквери, вулиці, бульвари. Їхні назви аналогічно мають корелюватися з правописом.

“Тому якщо місцева влада хоче привести у відповідність ті чи інші топоніми, почуйте громаду, запросіть краєзнавців, скористайтеся досвідом університетів чи академічних установ, спирайтеся на думку Національної комісії зі стандартів державної мови. Ті назви, які досі мають російське коріння, нехай залишаться в історії. Епоха героїв – оборонців України вимагає рішучих змін!”, – підсумував Кремінь.

Нагадаємо, у Львові ініціюють перейменування понад 30 вулиць, названих на честь російських діячів.