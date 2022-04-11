З Чорного моря зберігається ймовірність ракетних атак

Ситуація в Чорному морі незмінна, зберігається ймовірність ракетних атак із флоту Росії. Про це повідомив представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, пише Укрінформ.

"Ворог продовжує атакувати південні регіони артилерією та ракетними обстрілами. Загарбники не полишають спроб поліпшити своє положення на Миколаївському напрямку, але не мають успіху. Наші війська продовжують мужньо знищувати ворога, відтісняючи противника із займаних позицій та знищуючи його логістику", – зазначив Назаров.

Росія продовжує й інформаційну війну, агітує на Херсонщині за створення "народної республіки".

Нагадаємо, по західних областях України, зокрема Львівській, Росія запускає ракети із суден, що перебувають в акваторії Чорного моря. Березневий удар по Львову було завдано ракетою, випущеною з підводного човна. Минулий удар по Львівщині – з літаків, що були над цим морем.

Крім того, з моря обстрілюють південні області. Україна завдає ударів у відповідь по російському флоту. Зокрема, в березні в порту Бердянська знищили великий десантний корабель, ще кілька підбили.