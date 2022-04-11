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За добу окупанти 66 разів обстріляли міста і села Харківщини, 11 людей загинуло

В області 14 людей поранено.

За добу окупанти 66 разів обстріляли міста і села Харківщини, 11 людей загинуло
Фото: ДСНС України

За добу російські війська завдали близько 66 ударів з артилерії, мінометів, РСЗВ у Харківській області

Про це в телеграмі написав керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Постраждали харківські райони Салтівка, П’ятихатки, Холодна Гора. Також обстріляні Золочів, Балаклія, Дергачі. Рятувальники ліквідовували пожежі у будинках, складських приміщеннях та іншій цивільній інфраструктурі.

Унаслідок обстрілів росіян постраждали цивільні - 11 загиблих, серед них 7-річна дитина, 14 людей поранено. 

"По області спостерігаємо активність ворожих літальних апаратів для розвідки. За добу ЗСУ знищили ворожий "орлан", - написав керівник ОВА.

Нагадаємо, що прокуратура розпочала розслідування за фактом майже повного знищення окупантами села Вільхівка на Харківщині.

Також мешканці, які залишилися в Ізюмі на Харківщині, зараз повністю заблоковані. У місті жахливі руйнування після обстрілів з боку російських окупантів.

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