За добу окупанти 66 разів обстріляли міста і села Харківщини, 11 людей загинуло

За добу російські війська завдали близько 66 ударів з артилерії, мінометів, РСЗВ у Харківській області.

Про це в телеграмі написав керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Постраждали харківські райони Салтівка, П’ятихатки, Холодна Гора. Також обстріляні Золочів, Балаклія, Дергачі. Рятувальники ліквідовували пожежі у будинках, складських приміщеннях та іншій цивільній інфраструктурі.

Унаслідок обстрілів росіян постраждали цивільні - 11 загиблих, серед них 7-річна дитина, 14 людей поранено.

"По області спостерігаємо активність ворожих літальних апаратів для розвідки. За добу ЗСУ знищили ворожий "орлан", - написав керівник ОВА.

Нагадаємо, що прокуратура розпочала розслідування за фактом майже повного знищення окупантами села Вільхівка на Харківщині.

Також мешканці, які залишилися в Ізюмі на Харківщині, зараз повністю заблоковані. У місті жахливі руйнування після обстрілів з боку російських окупантів.