На 11 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів

11 квітня 2022 року погоджено 9 гуманітарних коридорів у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.
Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Донецька область:
Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).
Запорізька область:
Евакуація відбуватиметься на власному транспорті. Також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя.
Бердянськ – Запоріжжя.
Токмак – Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5.
Енергодар – Запоріжжя. Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.
Луганська область:
Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
Попасна – Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
с. Гірське – Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
Рубіжне – Бахмут.
Нагадаємо, що під час роботи 9 гуманітарних коридорів, які діяли 10 квітня, вдалося евакуювати 2 824 українця.
А 9 квітня гуманітарними коридорами вивезли 4532 людини. З Маріуполя до Бердянська власним транспортом та звідти автобусами до Запоріжжя евакуювалися 3 425 осіб.