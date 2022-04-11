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На 11 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів

Вони працюватимуть у 3 областях.

На 11 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів

11 квітня 2022 року погоджено 9 гуманітарних коридорів у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Донецька область: 

Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).

Запорізька область: 

Евакуація відбуватиметься на власному транспорті. Також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя.

Бердянськ – Запоріжжя. 

Токмак – Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5. 

Енергодар – Запоріжжя. Місце збору автомобілів оголосить місцева влада. 

Луганська область: 

Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

Попасна – Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

с. Гірське – Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.

Рубіжне – Бахмут.

Нагадаємо, що під час роботи 9 гуманітарних коридорів, які діяли 10 квітня, вдалося евакуювати 2 824 українця.

А 9 квітня гуманітарними коридорами вивезли 4532 людини. З Маріуполя до Бердянська власним транспортом та звідти автобусами до Запоріжжя евакуювалися 3 425 осіб.

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