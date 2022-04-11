У КМДА розповіли, як зараз працює столичне метро

У Києві поїзди метро поки не курсують червоною лінією на ділянці від станції “Лісова” до станції “Хрещатик”.
Про це повідомили у КМДА.
Без зупинки поїзди прослідують станції “Майдан Незалежності” та “Кловська”.
Працюють пересадочні вузли: “Золоті ворота” – “Театральна”, “Площа Льва Толстого” – “Палац Спорту”.
Відтак поїзди в метрополітені курсують зараз так:
- червона лінія: від ст. “Академмістечко” до ст. “Театральна”;
- синя лінія: від ст. “Героїв Дніпра” до ст. “Теремки”;
- зелена лінія: від станції “Сирець” до станції “Червоний хутір”.
Метрополітен працює з 07:30 до 19:00. Середній інтервал руху поїздів на лініях становить орієнтовно 1 годину.
“Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності. Підземні станції метро цілодобово приймають людей як укриття”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, З 9 квітня на станції київського метро "Берестейська" потяги здійснюють посадку та висадку пасажирів.