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У КМДА розповіли, як зараз працює столичне метро

Метрополітен працює з 07:30 до 19:00.

У КМДА розповіли, як зараз працює столичне метро
Фото: Макс Требухов

У Києві поїзди метро поки не курсують червоною лінією на ділянці від станції “Лісова” до станції “Хрещатик”.

Про це повідомили у КМДА.

Без зупинки поїзди прослідують станції “Майдан Незалежності” та “Кловська”.

Працюють пересадочні вузли: “Золоті ворота” – “Театральна”, “Площа Льва Толстого” – “Палац Спорту”.

Відтак поїзди в метрополітені курсують зараз так:

  • червона лінія: від ст. “Академмістечко” до ст. “Театральна”;
  • синя лінія: від ст. “Героїв Дніпра” до ст. “Теремки”;
  • зелена лінія: від станції “Сирець” до станції “Червоний хутір”.

Метрополітен працює з 07:30 до 19:00. Середній інтервал руху поїздів на лініях становить орієнтовно 1 годину.

“Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності. Підземні станції метро цілодобово приймають людей як укриття”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, З 9 квітня на станції київського метро "Берестейська" потяги здійснюють посадку та висадку пасажирів.

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