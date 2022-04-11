У КМДА розповіли, як зараз працює столичне метро

Метрополітен працює з 07:30 до 19:00.

У Києві поїзди метро поки не курсують червоною лінією на ділянці від станції “Лісова” до станції “Хрещатик”.

Про це повідомили у КМДА.

Без зупинки поїзди прослідують станції “Майдан Незалежності” та “Кловська”.

Працюють пересадочні вузли: “Золоті ворота” – “Театральна”, “Площа Льва Толстого” – “Палац Спорту”.

Відтак поїзди в метрополітені курсують зараз так:

червона лінія: від ст. “Академмістечко” до ст. “Театральна”;

синя лінія: від ст. “Героїв Дніпра” до ст. “Теремки”;

зелена лінія: від станції “Сирець” до станції “Червоний хутір”.

Метрополітен працює з 07:30 до 19:00. Середній інтервал руху поїздів на лініях становить орієнтовно 1 годину.

“Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності. Підземні станції метро цілодобово приймають людей як укриття”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, З 9 квітня на станції київського метро "Берестейська" потяги здійснюють посадку та висадку пасажирів.