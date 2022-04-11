На Київщині за тиждень знешкодили 11 тисяч боєприпасів, – голова ОВА

Близько 600 поліцейських прибули до області з інших районів, щоб запобігти мародерству.

У Київській області за останній тиждень знешкодили 11 тисяч боєприпасів, залишених військами РФ. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву голови Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка в ефірі телемарафону.

"Є велика небезпека для людей. Тільки за цей тиждень знешкоджено близько 11 тисяч боєприпасів. Це і міни, які не розірвалися, і встановлені пастки, розтяжки. Дуже багато "сюрпризів" залишають нам росіяни в містах, звідки вони виходять. Це потрібно дуже ретельно перевіряти. Тільки після того ми зможемо дати людям доступ до їхніх об'єктів," - сказав Павлюк.

Він також додав, що блокпости пропускатимуть людей, які повертатимуться до своїх помешкань, але влада не дає гарантію, що повернення є безпечним.

"Тому варто почекати, поки ми проведемо всі заходи. Для того, щоб зберегти майно, додатково великі сили зосереджені в цих районах. Тільки близько 600 поліцейських прибуло з інших районів, щоб цілодобово встановити контроль за збереженням майна, недопущенням мародерства", - заявив Павлюк.

Він зазначив, що переважно серед мародерів – місцеві мешканці, які знають, хто звідки виїхав. Вони намагаються заходити в чужі домівки, але поліція їх затримує.

Нагадаємо, Київська область отримає 400 млн грн на відбудову знищеної росіяними інфраструктури.