Стефанчук дорікнув спікеру парламенту Грузії, згадуючи слова Шота Руставелі

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук дорікнув очільнику парламенту Грузії Шалві Папуашвілі за його слова про "недоречність" відвідати Бучу та Ірпінь Київської області у яких триває фіксація злочинів та звірств російських військових.

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Недоречно. Саме так схарактеризував моє запрошення відвідати Бучу та Ірпінь спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі… Єдине, що породжує в мене відчуття невимовної бентеги, так це питання: чи доречно називати “недоречним” запрошення приїхати до дружньої країни і подивитись її біду, розділити її горе, висловити слова підтримки? Мені здається, що друг має зробити це без запрошення. Адже, як на мене, саме про це говорив великий Шота Руставелі: "Другу вірний друг допоможе, не злякає його біда. Серце він віддасть за серце...", - зазначив спікер українського парламенту.

Він зазначив, що Шалві Папуашвілі вважає неможливим їхати в Україну доти, доки "окремі представники українського уряду повністю не усвідомлять потужну підтримку", яку надає Грузія. Серед прикладів такої потужної підтримки спікер грузинського парламенту навів голосування Грузії на користь України на міжнародних майданчиках, зокрема в ООН.

"Є країни, які допомагають нам за всіма напрямами. Є країни, які допомагають лише в одиничних питаннях", - звернувся до Шалві Папуашвілі Голова ВР.

Руслан Стефанчук наголосив, що Українська держава цінує і завжди цінувала щиру підтримку грузинського народу. Він додав, що українці знають, що грузини завжди щирі, сміливі і відважні воїни, багато з яких нині пліч-о-пліч стоять з українськими оборонцями, захищаючи Україну від російської навали.

"Точно як і багато українців у 2008 році стояли поруч із грузинами проти тієї ж російської федерації, яка зазіхнула на вашу незалежність, проковтнула шматок вашої території, вбивала ваших людей. Україна тоді з перших днів вашого протистояння з росією надавала підтримку Грузії і на політичному, і на інформаційному, і на міжнародному, і на військовому рівнях", - підкреслив Стефанчук.

Він нагадав, що у 2008 році завдяки українським протиповітряним системам оборони (“Бук”, “Оса”) грузини боронили своє небо. Водночас Голова ВР констатував, що не прагне мірятися розмірами підтримки, адже вона завжди має бути щирою.

Як повідомлялося, Руслан Стефанчук запросив очільників парламентів усього світу приїхати до визволеної від російських загарбників Київської області, щоб на власні очі побачити наслідки "русского мира".

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі назвав "недоречною" пропозицію про відвідування міста Буча.