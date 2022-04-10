До Латвії не пустили 152 вантажівки з номерами РФ та Білорусі

Інформація про санкції вже поширилася, і більшість водіїв не намагаються перетнути кордон.

Прикордонники вже заборонили в'їзд до Латвії 152 вантажним автомашинам з російськими та білоруськими номерами.

Про це повідомляє Delfi.

Водії, яким в суботу заборонили в'їзд до Латвії, ще не були проінформовані про цю заборону з боку ЄС. З іншого боку, за наявними у прикордонників, неофіційними даними, ця інформація поширилася вже в неділю, і більшість водіїв більше не намагаються перетнути кордон.

Нагадаємо, що ЄС прийняв нові санкції проти Росії і Білорусі, які забороняють автотранспортним компаніям цих країн перевозити вантажі в ЄС, а також забороняють доступ в порти суднам під російським прапором.

Вантажні автоперевезення в межах ЄС, в тому числі транзитні, заборонені для будь-якої автотранспортної компанії, зареєстрованої в Росії та Білорусі.

В Мінінфраструктури України заявили, що нові санкції Єврокомісії із забороною на перебування російського та білоруського вантажного транспорту містять інструменти для їх обходу. У рішення Єврокомісії вказано, що країни-члени можуть на власний розсуд дозволяти підприємствам РФ і Білорусі транспортувати окремі категорії вантажів.