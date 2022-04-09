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Російські і білоруські вантажівки мають залишити країни ЄС до 16 квітня

Виняток - перевезення продовольства, медичних товарів та поштові пересилки. 

Російські і білоруські вантажівки мають залишити країни ЄС до 16 квітня
Фото: rbk

Європейський Союз відповідно по п'ятого пакета санкцій проти Російської Федерації заборонив з 9 квітня ввезення та транзит нових вантажів автотранспортом з Росії та Білорусі на територію ЄС. Про це говориться в описі санкцій на сайті ЄС.

Про закриття кордонів для російського і білоруського вантажного транспорту від нині повідомила і Митна служба Росії

Крім того, з 16 квітня Євросоюз запроваджує повну заборону перетину цими фурами кордону ЄС. Усі вантажівки з указаних двох країн мають покинути територію Євросоюзу.

Нагадаємо, 8 квітня набув чинності п'ятий пакет санкції Євросоюзу проти Росії, який серед іншого забороняє перевезення територією ЄС автотранспортним операторам з РФ і Білорусі та ін. Винятки зроблено для медичних та продовольчих товарів, а також для автомобільного транспорту з гуманітарною метою і автотранспорту, який займається поштовими пересилками.

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