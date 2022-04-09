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Угорський уряд вважає, що розрахунок за газ в рублях не порушуватиме санкційну політику ЄС

Вибір валюти - це технічне питання, зазначив представник уряду.

Угорський уряд вважає, що розрахунок за газ в рублях не порушуватиме санкційну політику ЄС
Фото: 112 Украина

Оплата Угорщиною російського газу рублями не порушуватиме санкції проти Росії. Так на попередження від голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн відреагував представник угорського уряду Золтан Ковач, пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Ковача CNN.

За словами Ковача, Угорщина має з Росією двосторонній контакт, у зв’язку з чим вибір валюти є, нібито, технічним питанням.

"У Євросоюзу поки що немає спільних закупівель газу і нафти для європейських країн. Ми продовжуємо дотримуватися укладених з Росією контрактів щодо нафти і газу. Відповідно до них, це технічне питання, в якій валюті платити. Це не означає обходу будь-якої санкційної політики. Як ми добре знаємо, угорська економіка та угорське населення залежать від російського газу на 85%", - додав Ковач.

Нагадаємо, раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що Угорщина порушить санкції ЄС, якщо платитиме за російські енергоносії в рублях, як того вимагає новий указ Путіна про розрахунок за російський газ тільки в рублях. При цьому президента Єврокомісії зазначила, що ЄС веде переговори, щоб уникнути такої ситуації.

Також нагадаємо, що після виходу указу Путіна низка країн - зокрема, країни G7 - США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада - відмовилися від розрахунків за газ у рублях.

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