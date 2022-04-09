Угорський уряд вважає, що розрахунок за газ в рублях не порушуватиме санкційну політику ЄС

Оплата Угорщиною російського газу рублями не порушуватиме санкції проти Росії. Так на попередження від голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн відреагував представник угорського уряду Золтан Ковач, пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Ковача CNN.

За словами Ковача, Угорщина має з Росією двосторонній контакт, у зв’язку з чим вибір валюти є, нібито, технічним питанням.

"У Євросоюзу поки що немає спільних закупівель газу і нафти для європейських країн. Ми продовжуємо дотримуватися укладених з Росією контрактів щодо нафти і газу. Відповідно до них, це технічне питання, в якій валюті платити. Це не означає обходу будь-якої санкційної політики. Як ми добре знаємо, угорська економіка та угорське населення залежать від російського газу на 85%", - додав Ковач.

Нагадаємо, раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що Угорщина порушить санкції ЄС, якщо платитиме за російські енергоносії в рублях, як того вимагає новий указ Путіна про розрахунок за російський газ тільки в рублях. При цьому президента Єврокомісії зазначила, що ЄС веде переговори, щоб уникнути такої ситуації.

Також нагадаємо, що після виходу указу Путіна низка країн - зокрема, країни G7 - США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада - відмовилися від розрахунків за газ у рублях.