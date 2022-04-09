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Фінляндія заборонила в'їзд російських та білоруських вантажівок

Країна долучилася до п'ятого пакету санкцій ЄС.

Фінляндія заборонила в'їзд російських та білоруських вантажівок
Фото: yle.fi

Фінляндія з 9 квітня заборонила в'їзд на свою територію російських та білоруських вантажівок.

Про це повідомляє Yle.

Таким чином, Фінляндія долучилася до п'ятого пакету санкцій ЄС проти Росії. 

За словами директора департаменту фінської митниці Самі Ракшита заборона почала діяти з 9 квітня.

"Буде багато транспорту, який не встигне отримати інформацію до прибуття на кордон. Багато вантажівок, які приїдуть до кордону сьогодні розвернуть назад", - сказав Ракшит.

Цю інформацію підтвердив заступник міністр інфраструктури України Мустафа Найєм.

"Фінляндія закрила в'їзд до країни для усіх вантажних транспортних засобів з російськими і білоруськими номерами. Увесь комерційний вантажний автотранспорт з реєстраційними номерами РБ і РФ буде зупинений і розгорнутий назад - це вантажівки, фури і навіть фургони, якщо вони спробують розмитнити комерційні вантажі", - написав Найєм.

Нагадаємо, що 8 квітня Євросоюз оприлюднив в офіційному журналі ЄС перелік росіян, щодо яких запроваджені санкції. 

Це вже п'ятий пакет санкцій, запроваджений щодо Росії. Він набув чинності 8 квітня. 

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