"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
Десантно-штурмові війська ЗСУ відзвітували про збиті російські літаки та гелікоптери
Десантно-штурмові війська ЗСУ відзвітували про збиті російські літаки та гелікоптери
Росія вдарила ракетами по залізничному вокзалу Краматорська, 52 загиблих, із них 5 – діти (оновлено)
Росія вдарила ракетами по залізничному вокзалу Краматорська, 52 загиблих, із них 5 – діти (оновлено)
Священнику УПЦ МП висунули підозру в посібництві російським окупантам
Священнику УПЦ МП висунули підозру в посібництві російським окупантам
В Одесі місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
В Одесі місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
Ексмер Харкова Михайло Добкін став дияконом УПЦ МП
Ексмер Харкова Михайло Добкін став дияконом УПЦ МП
Росія закінчила підготовку до великої битви за Донбас, – Гайдай
Росія закінчила підготовку до великої битви за Донбас, – Гайдай
​Ворог завдав ракетного удару з моря по Одещині, Маріуполь – без змін, – зведення ОВА
​Ворог завдав ракетного удару з моря по Одещині, Маріуполь – без змін, – зведення ОВА
ГоловнаСуспільствоВійна

У Тернополі демонтували пам’ятник Пушкіну

Пам'ятник був у сквері по вул. В’ячеслава Чорновола.

У Тернополі демонтували пам’ятник Пушкіну
Фото: Наталя Колтун/Facebook

9 квітня у Тернополі демонтували пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну.

Фото демонтованого пам'ятника мешканці міста розмістили у соціальних мережах.

“Злочини росіян проти українського народу: вбивства, катування людей, ґвалтування жінок і дітей, руйнування українських міст перекреслили всю культуру російського народу. Цим злочинам немає пояснення. Вони не залишають нам вибору. Все російське потрібно демонтувати. В тому числі пам’ятник російському письменнику”, – написав міський голова Сергій Надал.

Відповідне рішення виконком міської ради Тернополя ухвалив 8 квітня.

"Виконавчий комітет міської ради вирішив: Управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради забезпечити виконання робіт з демонтажу пам’ятника поету, письменнику Олександру Сергійовичу Пушкіну, який знаходиться у сквері по вул. В’ячеслава Чорновола у м. Тернополі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що очільник Київського метрополітену звернувся до міського голови столиці з ініціативою перейменування 5 станцій підземки. 

А у Львові ініціюють перейменування понад 30 вулиць, названих на честь російських діячів. Їх пропонують назвати іменами видатних постатей української історії та культури.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також