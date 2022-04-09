У Тернополі демонтували пам’ятник Пушкіну

Пам'ятник був у сквері по вул. В’ячеслава Чорновола.

9 квітня у Тернополі демонтували пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну.

Фото демонтованого пам'ятника мешканці міста розмістили у соціальних мережах.

“Злочини росіян проти українського народу: вбивства, катування людей, ґвалтування жінок і дітей, руйнування українських міст перекреслили всю культуру російського народу. Цим злочинам немає пояснення. Вони не залишають нам вибору. Все російське потрібно демонтувати. В тому числі пам’ятник російському письменнику”, – написав міський голова Сергій Надал.

Відповідне рішення виконком міської ради Тернополя ухвалив 8 квітня.

"Виконавчий комітет міської ради вирішив: Управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради забезпечити виконання робіт з демонтажу пам’ятника поету, письменнику Олександру Сергійовичу Пушкіну, який знаходиться у сквері по вул. В’ячеслава Чорновола у м. Тернополі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що очільник Київського метрополітену звернувся до міського голови столиці з ініціативою перейменування 5 станцій підземки.

А у Львові ініціюють перейменування понад 30 вулиць, названих на честь російських діячів. Їх пропонують назвати іменами видатних постатей української історії та культури.