Росіяни завдали ракетного удару по Миргороду, є руйнування та постраждалі

Російська Федерація завдала ракетного удару по Миргороду.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Цієї ночі російські окупанти знову завдали ракетний удар по інфраструктурі в Миргороді. Значні руйнування. На жаль, двоє людей постраждали", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Лунін також додав, що постраждалі отримують всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни обстрілювали Харківщину, Херсонщину, Кіровоградщину, Полтавщину і Донбас. Так, у Харкові окупанти продовжили нічні обстріли житлових районів. В Ізюмському напрямку тривають бої. На Луганщині окупанти продовжують знищення цивільної інфраструктури, завдаючи ракетних та артилерійських ударів по шляхах сполучень, станціях, житлових кварталах та місцях евакуації. Ворог також продовжує наступальні дії в напрямку населених пунктів Попасна та Сєверодонецьк.

На Донеччині під вогнем - Авдіївка, Курахове, Мар'їнка, Красногорівка, Торецьк та Очеретинська громада. Є поранені практично в кожному із цих населених пунктів - інформація по їхній кількості уточнюється. У Маріуполі ситуація кардинально не змінилася.

На Херсонщині постійно тривають сильні вибухи та гради на околицях міста. Ситуація в області стає все критичнішою. Інформацію щодо постраждалих людей та обсягів руйнувань встановити наразі неможливо.

На Кіровоградщині вчора ввечері близько 22:00 було влучання по об’єкту на території області. За попередньою інформацією, - без суттєвих наслідків.