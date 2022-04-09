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Канцлер Австрії зустрінеться у Києві з Зеленським

Він зазначає, що його візит до Києва є проявом солідарності з українцями.

Канцлер Австрії зустрінеться у Києві з Зеленським
Канцлер Австрії Карл Нехаммер
Фото: REUTERS

Канцлер Австрії Карл Нехаммер зустрінеться в Києві з президентом України Володимиром Зеленським у суботу.

Про це повідомляє у п’ятницю повідомило Der Standard.

"Мій візит до Києва та Бучі на запрошення президента Зеленського також свідчить про нашу солідарність з українцями. Те, що відбувається в Україні, і, зокрема, в багатьох містах України, — це страшна агресивна війна проти мирного населення", - сказано у повідомлені зі слів Карла Нехамера.

Також в ракмах візиту мають вдбутися зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та мером Віталієм Кличком. Програма також передбачає відвідування міста Буча.

Нагадаємо, у п'ятницю Володимир Зеленський у Києві зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини.

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