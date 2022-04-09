Shell купує російські енергоресурси, за допомогою певних схем, — Bloomberg

Попри публічну заяву про відмову від російської нафти, нафтова компанія Shell Plc, незважаючи продовжує її купувати, прикриваючись так званим змішуванняму якому лише 49,99% вироблено у Росії, а 50,01 відсотка поставляються з інших джерел. Shell стверджує, що так нафта технічно немає російського походження.
Про це пише Bloomberg.
"Цей маневр лежить в основі зростаючого та непрозорого ринку змішаного російського дизельного палива та інших продуктів нафтопереробки, одного з багатьох, які нафтові компанії та трейдери сировинних товарів використовують для забезпечення поставок російських енергоносіїв до Європи і водночас задовольняють громадську думку, яка потребує припинення суб військової машини Володимира Путіна", - йдеться у статті.
У випадку з Shell компанія внесла поправки до так званих загальних положень та умов своїх контрактів, щоб дозволити змішання з Росією.
Нагадаємо, раніше нафтовий гігант Royal Dutch Shell вирішив не переставати фінансувати РФ шляхом купівлі російської нафти, але стверджував, що вкладатиме доходи від її продажу до фонду гуманітарної допомоги Україні.