ArcelorMittal у Кривому Розі відновить роботу

Доменна піч №6 знову запрацює до 11 квітня.

Голова правління ArcelorMittal Лакшмі Міттал і гендиректор компанії Адітья Міттал звернулися до працівників Криворізького гірничо-металургійного комбінату та повідомили про намір відновити виробництво.

Про це повідомив Телеграм-канал “Енергоатому”.

“Ми розпочнемо з повернення до виробництва доменної печі №6: роботи вже розпочато, й очікується, що піч знову запрацює до 11 квітня”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, 3 березня ArcelorMittal оголосила про рішення призупинити виробництво сталі у Кривому Розі, щоб забезпечити безпеку людей та активів.

Нагадаємо, у січні Шевченківський суд Києва частково розблокував рахунок компанії “АрселорМіттал Кривий Ріг”, з якого виплачуються зарплати й податки.

Арешт на безготівкові кошти на окремих рахунках ПАТ був накладений згідно з рішенням Офісу Генпрокурора. Ці кошти були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

"АрселорМіттал Кривий Ріг" – найбільший український металургійний комбінат. У лютому 2021 на підприємстві поновилися слідчі дії СБУ щодо податкових зобовʼязань. Новий раунд слідчих дій був пов'язаний зі справою про ухиляння від сплати податків і заниження рентних платежів у 2015-2019 років. Компанія вважає подібні звинувачення необґрунтованими.

"АрселорМіттал Кривий Ріг" щорічно виробляє близько 6 мільйонів тонн сталі, понад 80% своєї продукції експортує. На підприємстві працюють більше 29 тисяч українців.

За даними компанії, "АрселорМіттал" за 15 років роботи в Україні вклала понад 5 мільярдів доларів у розвиток виробництва.

У 2019 році Служба безпеки України порушила справу проти "ArcelorMittal Кривий Ріг" за статтею "екоцид".

На початку 2021 року в Україну приїжджав мільярдер Лакшмі Міттал, який на зустрічі з Володимиром Зеленським обіцяв інвестувати в мільярд доларів у завод у Кривому Розі.