Рахунки “АрселорМіттал Кривий Ріг” частково розблокували

Шевченківський суд Києва частково розблокував рахунок компанії “АрселорМіттал Кривий Ріг”, з якого виплачуються зарплати й податки.

Про це йдеться у корпоративній газеті 20 січня.

"Це означає, що 21 січня працівники отримають аванс на свої зарплатні картки без затримок”, – йдеться у повідомленні.

Інші рахунки компанії, зокрема, валютні, поки що лишаються під арештом.

У компанії зазначили, що це “ускладнює роботу з постачальниками і сповільнює впровадження інвестиційних проектів”.

Нагадаємо, раніше "АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомив про те, що рішенням офісу Генерального прокурора всі рахунки компанії заблоковано.

Наразі до податкових органів подано апеляцію, і компанія готується відстоювати свою позицію в апеляційному адміністративному суді.

В Офісі Генерального прокурора пояснили, що арешт накладено на безготівкові кошти на окремих рахунках ПАТ, що визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, в межах суми встановлених заподіяних збитків.

"АрселорМіттал Кривий Ріг" – найбільший український металургійний комбінат. У лютому 2021 на підприємстві поновилися слідчі дії СБУ щодо податкових зобовʼязань. Новий раунд слідчих дій був пов'язаний зі справою про ухиляння від сплати податків і заниження рентних платежів у 2015-2019 років. Компанія вважає подібні звинувачення необґрунтованими.

"АрселорМіттал Кривий Ріг" щорічно виробляє близько 6 мільйонів тонн сталі, понад 80% своєї продукції експортує. На підприємстві працюють більше 29 тисяч українців.

За даними компанії, "АрселорМіттал" за 15 років роботи в Україні вклала понад 5 мільярдів доларів у розвиток виробництва.

У 2019 році Служба безпеки України порушила справу проти "ArcelorMittal Кривий Ріг" за статтею "екоцид".

На початку 2021 року в Україну приїжджав мільярдер Лакшмі Міттал, який на зустрічі з Володимиром Зеленським обіцяв інвестувати в мільярд доларів у завод у Кривому Розі.