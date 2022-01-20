НБУ оцінив ріст ВВП України у 2021 році у 3% і погіршив прогноз на 2022 рік до 3,4%

Національний банк заявив, що економіка України в 2021 році виросла на 3%. У 2022 році очікується прискорення росту до 3,4% (хоча раніше прогнозувалося 3,8%), а в наступні роки - приблизно на 4%.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

"За підсумками 2021 року зростання реального ВВП, за оцінками НБУ, становило близько 3%. Відновленню економіки сприяли стійкий споживчий попит, нарощування інвестицій підприємствами після кризи, а також рекордний урожай сільськогосподарських культур. Водночас економічне пожвавлення було повільнішим, ніж очікувалося. Серед причин – стрімке подорожчання енергоносіїв та їх дефіцит, вплив низьких врожаїв 2020 року, повільніше відновлення сектору послуг, обмежені потужності окремих виробничих секторів, суттєвіші втрати від пандемії, а також стрімкіша фіскальна консолідація", - повідомив Нацбанк.

Прогноз зростання реального ВВП на 2022 рік також переглянуто в меншу сторону, тому що вагомим стримуючим чинником залишатимуться військові загрози зі сторони Росії, наслідки пандемії коронавірусу, порівняно високі ціни на енергоносії та дефіцит окремих видів сировини.

У 2023-2024 роках зростання реального ВВП має прискоритися до близько 4% на рік.

"Цьому має посприяти стабілізація геополітичної ситуації протягом 2022 року, остаточне вичерпання негативних ефектів пандемії, подальше зростання світової економіки та збереження доволі сприятливих умов торгівлі", - спрогнозував НБУ.

Нагадаємо, що до темпів росту ВВП України прив'язані виплати за так званими варантами, випущеними в межах реструктуризації держборгу України в 2015 році. Це спеціальні боргові папери, виплати за якими прив'язано до зростання економіки: чим швидше збільшується ВВП, тим більшою буде сума. Якщо ВВП за рік збільшився менше ніж на 3%, держава не платить.

У 2021 році Україна заплатила $40,75 млн за варантами, виходячи зі зростання ВВП у 2019 році на 3,2%. У 2020 році через коронакризу економіка обвалилася, тож виплат у 2022 році не буде.

У 2023 році, судячи з оцінки НБУ, виплати будуть мінімальними або їх знову може не бути.