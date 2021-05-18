Мінфін назвав дату і розмір першої виплати за ВВП-варантами

Друга виплата буде не раніше ніж через два роки.

Україна 31 травня здійснить першу виплату за державними деривативами, випущеними 2015 року в рамках реструктуризації єврооблігацій. Її розмір становитиме 40,75 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

Непогашена умовна сума державних деривативів, відомих також як ВВП-варанти чи "варанти Яресько", становить 3,239 млрд доларів.

Таким чином, держателі отримають виплату в розмірі 12,58 долара за кожну тисячу доларів умовної суми державних деривативів, які їм належать.

Нагадаємо, у 2015 році Україна здійснила реструктуризацію зовнішнього боргу за 13 випусками єврооблігацій на загальну суму 15 млрд доларів. Домовленість передбачала списання близько 3 млрд боргу і відстрочку на виплату 8,5 млрд доларів основної суми боргових зобов'язань на чотири роки.

Власники облігацій отримали нові папери на загальну суму $ 11,95 млрд із прибутковістю 7,75% річних і з терміном погашення з 2019 по 2027 роки. Крім того, умовами обміну передбачено випуск державних деривативів.

Це спеціальні боргові папери, виплати за якими прив'язано до зростання економіки: чим швидше збільшується ВВП, тим більшою буде сума. Якщо ВВП за рік збільшився менше ніж на 3%, держава не платить.

У 2021 році Україна платить за варантами, виходячи зі зростання ВВП у 2019 році на 3,2%.

У 2020 році через коронакризу економіка обвалилася, тому виплат у 2022 році не буде.

У 2023 році виплати будуть більшими, ніж цього року, оскільки навіть за консервативним прогнозом Нацбанку у 2021 році очікується зростання на 3,8%.