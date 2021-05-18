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Мінфін продав ОВДП на понад 14 мільйонів гривень

Інвесторам було запропоновано чотири випуски цінних паперів в національній валюті і два випуски в іноземних валютах.

Мінфін продав ОВДП на понад 14 мільйонів гривень
Фото: LB.ua

Міністерство фінансів України оголосило про успішне розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на понад 14 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Інвесторам було запропоновано чотири випуски цінних паперів в національній валюті і два випуски в іноземних валютах.

“Строк обігу пропонованих державних облігацій в гривні – 3 місяці, 1 рік, 1,5 роки, 2 роки. Строк обігу облігацій запропонованих доларах США становив 2 роки, а у євро - 1 рік. Від розміщення державних цінних паперів в національній валюті до державного бюджету було залучено 4,450 млрд гривень. Середньозважена дохідність 3-місячних ОВДП склала 8,48%, 1-річних – 11,19%, 1,5-річних - 11,30%, 2-річних – 12,02%”, - йдеться у повідомленні.

Від розміщення номінованих в іноземних валютах ОВДП було залучено $63 млн та 238,4 млн євро. Середньозважена ставка дохідності за ОВДП номінованих у доларах склала 3,9%, у євро - 2,5%.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" може викупити ОВДП уряду за резервні кошти в розмірі 57 млрд гривень, однак для цього потрібно замінити правління компанії.

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