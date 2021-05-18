Мінфін продав ОВДП на понад 14 мільйонів гривень

Інвесторам було запропоновано чотири випуски цінних паперів в національній валюті і два випуски в іноземних валютах.

Міністерство фінансів України оголосило про успішне розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на понад 14 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Інвесторам було запропоновано чотири випуски цінних паперів в національній валюті і два випуски в іноземних валютах.

“Строк обігу пропонованих державних облігацій в гривні – 3 місяці, 1 рік, 1,5 роки, 2 роки. Строк обігу облігацій запропонованих доларах США становив 2 роки, а у євро - 1 рік. Від розміщення державних цінних паперів в національній валюті до державного бюджету було залучено 4,450 млрд гривень. Середньозважена дохідність 3-місячних ОВДП склала 8,48%, 1-річних – 11,19%, 1,5-річних - 11,30%, 2-річних – 12,02%”, - йдеться у повідомленні.

Від розміщення номінованих в іноземних валютах ОВДП було залучено $63 млн та 238,4 млн євро. Середньозважена ставка дохідності за ОВДП номінованих у доларах склала 3,9%, у євро - 2,5%.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" може викупити ОВДП уряду за резервні кошти в розмірі 57 млрд гривень, однак для цього потрібно замінити правління компанії.