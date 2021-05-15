Мінфін представив на затвердження Кабміну 3-річну бюджетну декларацію

Цей документ є основою для складання проєкту Державного бюджету України на наступний рік.

Міністерство фінансів подало на розгляд Кабінету Міністрів бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

“Міністерство фінансів, відповідно до бюджетного законодавства, 14 травня подало на розгляд Кабінету Міністрів України Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки”, - йдеться в повідомленні.

Уряд має схвалити Бюджетну декларацію до початку червня, після чого документ передадуть на розгляд до Верховної Ради.

Бюджетна декларація є основою для складання проекту Державного бюджету України на наступний рік.

Нагадаємо, Міністерство фінансів сподівається виконати умови програми і отримати другий транш фінансової допомоги від ЄС у розмірі 600 млн євро до вересня 2021 року.