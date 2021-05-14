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УДАР заявляє про тиск на столичну владу через обшуки у Палатного та в КМДА

У політсилі розцінюють такі дії як "реакцію влади" на зустріч Кличка з високопосадовцями та дипломатами США, а також - на політичну заяву об'єднуватися навколо політичної платформи партії.

УДАР заявляє про тиск на столичну владу через обшуки у Палатного та в КМДА
Фото: kiev.klichko.org

У партії "УДАР" прокоментували обшуки у будинку голови виконавчого комітету Артура Палатного.

"Влада вдалася до тиску на столичну владу, до дискредитації особисто Віталія Кличка та політичної партії «УДАР», яку він очолює. Протягом кількох останніх днів правоохоронці здійснили масові обшуки на комунальних підприємствах та в департаментах міської адміністрації. А також прийшли з обшуками додому до голови виконкому "УДАРу" Артура Палатного. Скоординованість та масовість такої операції свідчить про те, що команда на її проведення надійшла з високих кабінетів на Банковій. І головна мета – залякати і дискредитувати політичного конкурента – Віталія Кличка та партію «УДАР»", - йдеться у заяві партії, опублікованій у фейсбуці.

У політсилі розцінюють такі дії як "реакцію влади" на нещодавну зустріч Кличка з високопосадовцями та дипломатами США, а також - на політичну заяву Кличка із закликом до регіональних лідерів об'єднуватися навколо політичної платформи партії.

"Партія «УДАР» закликає владу припинити репресії. І зрозуміти, що доля успішної країни визначається не сценарієм чергового сезону мильного серіалу, а реальними діями в утвердженні інститутів правової та справедливої держави", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 12 травня правоохоронці прийшли з обшуками додому до голови виконкому "УДАРу" Артура Палатного.

Загалом протягом 11-12 травня правоохоронні органи влаштували цілий ряд обшуків у структурах КМДА. Слідчі дії відбувалися в "Київзеленбуді", "Спецжитлофонді", "Київавтодорі", "Київміськсвітлі", Департаменті земельних ресурсів та Департаменті соціальної політики. Обшукали також підрядника будівництва Подільського мосту. Після обшуків кільком колишнім та діючим депутатам повідомили про підозри.

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