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Киевский плацдарм

«На протяжении последних двух дней правоохранители буквально «кошмарят» столичную власть. Такого не было даже в махровые времена Януковича. …То, что происходит – давление на столичную власть, давление лично на меня!» – заявил в четверг Виталий Кличко, комментируя серию обысков на коммунальных предприятиях Киева, а также у его ближайших соратников. На момент заявления, их было уже 11 за два дня. К моменту, когда вы читаете эти строки – добавилось еще пару десятков. 

По мнению Кличко, инициатор происходящего – Банковая. «Там хотят, чтобы Киевом руководил не законно избранный мер, но засланный казачок», – сказал мер, припечатав – для верности – термином «дешевый сериальчик».

Фото: facebook/Віталій Кличко

Разумеется, офф-рекордз в правоохранительных органах и на той же Банковой «политическую составляющего» происходящего категорически отрицают. «Просто силовики работали долгое время и, вот, накопилось – начали реализовывать. Все исключительно в правовой плоскости», говорят. Но, к сожалению, Украина никогда не была и пока еще не стала страной, где правоохранительные органы полностью автономны от власти. Поэтому офф-рекордз многие собеседники подтверждают: Банковая действительно начала крестовый поход против Кличко. Задач – целый комплекс. Промежуточная – реализовать давнюю свою задумку, назначив главу КГГА, который бы управлял городом, умножив мера на ноль. Финальная – существенно ослабить Виталия Владимировича, устранив его как главного электорального конкурента на следующих выборах (не смейтесь, в ОП уже рассуждают такими категориями). LB.ua разбирается в деталях. 

Проблемы с действующей властью у Виталия Кличко начались практически сразу. В августе 2019-го тогдашний глава Офиса Президента Андрей Богдан подал на КМУ письмо, с просьбой уволить Виталия Владимировича с должности главы КГГА (был назначен при Порошенко, указ от 25 июня 2014-го года). Мотивация – по аналогии с главами РГА, которые обязаны слагать полномочия перед новоизбранным главой государства. 

Но тут было несколько принципиальных моментов. 

Первое. РГА и КГГА – не одно и то же. Жизнедеятельность столицы регулируется специальным профильным законом. И, в случае Кличко, имеет место беспрерывность власти; то есть, отказавшись самоудаляться из кресла главы КГГА, закона он не нарушил. Хотя б потому, что попросту бы не смог в таком случае выполнять обязанности городского головы. Также в его пользу свидетельствовали целых три решения Конституционного суда (от 6 июля 1999-го года, от 25 декабря 2003 года и от 3 октября 2005-го).

А вот на каком основании Богдан обратился в КМУ – загадка. Это – второе. Ведь формально Андрей Иосифович не являлся госслужащим (напомню: специально «под Богдана», который попадал под люстрацию, АП переформатировали в ОП – в патронатную службу). Грубо говоря, попросить Гройсмана уволить Кличко мог, с таким же успехом, дворник Вася. Кабмин Гройсмана вежливо откашлялся, отбыл в отпуск, а потом и вовсе сложил полномочия. Вопрос завис.

Периодически Богдан «пушил» его в разнообразных эфирах. План был следующий: Раз Кличко не уходит добровольно, нужно принять новый «Закон о столице» и – по новым уже правилам – провести выборы. Которые стали бы «репетицией» местных по всей стране. Мол, гулять, так гулять – перезагружать если власть, так масштабно. Сперва говорили о выборах осенью 2019-го, потом – весной 2020-го.

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан и мэр столицы Виталий Кличко во время батла на политическом шоу «Свобода слова»
Фото: Главком
Руководитель Офиса президента Андрей Богдан и мэр столицы Виталий Кличко во время батла на политическом шоу «Свобода слова»

Но «запрягали» «Слуги» слишком долго. 

Третьего октября 2019-го ВР утвердила «Закон о столице» в первом чтении. Коротко напомню его ключевые позиции: 244 голоса утвердила закон в первом чтении. Кроме прочего, он предусматривал: 

  • однозначное разделение должностей мера и главы КГГА;
  • сокращение численности депутатов Киевсовета до 80-ти человек, но с изменением их статуса, когда их работа – не общественная нагрузка (как сейчас), но оплачиваемый труд, с обязательным заполнением е-деклараций (считалось, это поможет убрать из столицы «решал». Ха-ха);
  • избрание депутатов по открытым партийным спискам, с пятипроцентным проходным барьером;
  • киевский городской глава возглавляет Магистрат Киева — исполнительный орган Киевской городской рады;
  • у главы КГГА остаются надзорные функции за решениями органов местного самоуправления. Он через суд может останавливать решения Киевсовета, противоречащие законам и Конституции. В самоуправление он не вмешивается. 

Документ собрал «аж» 244 голоса. Это, напомню, в эпоху «турборежима». 

Главным лоббистом выступал Александр Ткаченко. Возможно, вы уже подзабыли, но нынешний руководитель Минкульта очень хотел возглавить КГГА и даже подал декларацию на соответствующую должность. Но поскольку поддержки лично Президента Зеленского у него не было, игра не сложилась. 

Богдан, в присущей ему хамовито-нахрапистой манере, продолжал атаковать Кличко в телеэфирах, но динамика уже была утрачена, а момент потерян. Во многом, судьбу Виталия Владимировича решила политическая конъюнктура. А именно – противостояние Андрея Богдана и Андрея Ермака внутри ОП. Последний выступил медиатором и сумел уладить конфликт. К середине октября 2019-го Кличко оставили в покое.

В феврале 2020-го Богдан покинул ОП, а в июне Ткаченко был назначен главой Минкульта.

Фото: Макс Требухов

Первый виток конфликта завершился. 

***

Второй разворачивается на наших глазах. 

«В ОП уже всерьез думают о втором сроке. По состоянию на сегодня, внятных электоральных конкурентов у Зеленского нет. Можно, конечно, говорить о Порошенко, но это несерьезно, ежу ясно: он больше никогда не возглавит Украину, – говорит в приватном разговоре один из тяжеловесов украинской политики. – А вот Виталий может попробовать. Тем более, он уже в 2014-м году хотел. Сейчас – набрался опыта, мудрости. Не факт, конечно, что захочет – до выборов еще слишком много времени, сложно прогнозировать, но точно может. Вот его и «тормозят» еще на взлете». 

По оценкам Киевского международного института социологии, с февраля рейтинг Зеленского вырос почти на десять процентов.

Как известно, именно в это время власть осуществила кардинальное «решение вопроса» пророссийских телеканалов, СНБО принял ряд резонансных решений по санкциям. Действия, кроме того, что полезные, так еще и электорально выгодные. Отсюда и результат.

«На Банковой «поймали волну». Медведчук – отличный информповод, которому аплодируют даже оппоненты Зеленского. Сейчас важно закрепить успех. Это решено сделать за счет Виталия», – предполагает один из близких соратников Кличко.

«Массовые обыски – способ делигитимизации. Чем их больше и чем дольше они длятся, чем интенсивнее провластные спикеры «сопровождают» их в эфирах, тем проще забыть, что за Кличко уже в первом туре проголосовало больше половины киевлян. Тем проще объяснить его увольнение», – добавляет.

Обыски на одном из коммунальных предприятий Киева
Фото: Прокуратура города Киева
Обыски на одном из коммунальных предприятий Киева

По информации ряда источников, «болванка» президентского указа о смещении Кличко с должности главы КГГА уже написана. Впрочем, пока не будет обнародована, говорить о ней не приходится. 

Тем более, что уволить – дело нехитрое. Но кто вместо? С этим как раз проблемы. 

«Нам нужен не просто эффективный менеджер, но публичный человек, который бы мог справиться со всеми многочисленными нападками, которые на него точно посыплются», – говорят на Банковой. 

Главным рекрутером выступает лично замглавы ОП Кирилл Тимошенко

Но проблема в том, что желающих особо не наблюдается. 

Кто-то и рад бы, да не подходит под вышеизложенные критерии. Кто-то не хочет становиться чиновником и, как следствие, заполнять е-декларацию. Кто-то и не прочь попробовать, но совершенно не понимает, под какие условия и на какой срок зайдет в КГГА.

Фото: EPA/UPG

«Есть две основные фамилии и они на сегодня в работе. Посмотрим. Как только точно определимся – указ по Кличко будет подписан», – дополняют в ОП. 

По некоторой информации, одним из потенциальных претендентов рассматривали Юрия Голика, но сам он – в разговоре с LB.ua – подобную возможность отверг. 

Еще вариант (звучал еще осенью 2019-го) – нардеп, зампред Комитета ВР по налогам Андрей Холодов

Но, повторяю, однозначности на сегодня нет. 

***Допустим, на Банковой найдут желающего возглавить КГГА в смутное время, Владимир Зеленский подпишет указ о смещении Виталия Кличко и в горадминистрацию зайдет новый человек. Вот тут-то начнется самое интересное. А именно: полнейшая правовая чехарда. 

Ясно, Кличко подобное просто так «не проглотит» и – с большой долей вероятности – подаст в суд на обжалование указа главы государства (во имя защиты интересов киевлян, которые за него голосовали). 

На время рассмотрения иска, новоиспеченный глава КГГА точно не сможет полноценно исполнять свои обязанности. В том числе – формировать команду, показывать «чудеса» быстрых и ярких результатов, медийно противостоять Кличко и всем, кто встанет на его защиту (как минимум – сообщество мэров страны. Не то, чтобы члены Ассоциации городов Украины уж очень любили Виталия Владимировича, но четко понимают: сегодня «схарчат» его – завтра придут за ними. Плюс к ним, еще точно найдутся другие – сугубо политические – интересанты).

Фото: facebook/Борислав Береза

А рассмотрение иска может продлиться долго. Очень долго. Не только и не столько потому, что столичный Админсуд находится в подвешенном состоянии. Но потому, что любой судья, почти наверняка, скажет: для объективного решения вопроса необходимо дождаться выводов Конституционного суда по иску 51-го народного депутата от 12 декабря 2019-го года. Ведь от вердикта по данному иску напрямую зависит все остальное. 

Суть его: уточнение уже упоминавшегося решения КСУ от 2003 года, согласно которому Президент может назначить на должность главы КГГА лишь человека, которого ранее избрали мэром. Постороннего – нет.

Все. Круг замыкается. 

Попытка политического блицкрига Банковой вязнет в юридической казуистике. Не преуменьшая электоральный вес Виталия Кличко, напротив – лишь преумножая его.

Фото: kyivcity.gov.ua

Но и это еще не все. Ведь у Киевсовета достаточно вполне легитимных возможностей вредить парашютисту. Например, приходит в первый день новоназначенный глава КГГА работать на Крещатик 36, а ему говорят: «Извините, уважаемый, но помещение принадлежит Киевсовету, горадминистрация – рядовой арендатор и вот договор аренды мы решили расторгнуть. Поэтому не пошли бы вы работать куда-нибудь на Троещину».

Или еще: посредством простого голосования Киевсовета создаются исполнительные органы, которые фактически перебирают на себя функции КГГА. Бюджет, разумеется, местные депутаты (которых Кличко худо-бедно, но пока контролирует) отдают первым. 

Ну, и так далее. Учитывая возможность распоряжения бюджетом, много чего можно придумать. 

Но остановят ли эти обстоятельства Банковую?

Соня КошкинаСоня Кошкина, Шеф-редактор LB.ua
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