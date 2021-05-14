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На Медведчука одягли електронний браслет

Кум Путіна до липня під домашнім арештом.

На Медведчука одягли електронний браслет
Фото: Lb.ua

Поліція одягла електронний браслет контролю на депутата "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука, якого Печерський суд 13 травня відправив під цілодобовий домашній арешт.

Про це пише агентство "Українські новини" з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"Браслет одягли. Прокурор був присутній при одяганні електронного засобу контролю", - повідомили в Офісі.

Браслет було одягнуто на Медведчука пізно ввечері 13 травня в будівлі поліції Києва.

Депутат не може відлучатися з дому і повинен весь час носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, що 11 травня Офіс генерального прокурора повідомив про підозру депутатам Верховної Ради Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Вони підозрюються у вчиненні державної зради та незакінченому замаху на розграбування національних цінностей на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст. 28, ч.1 ст.111, ч.2 ст.28, ч.3 ст. 15, ч.1 ст. 438 КК України).

Козак знаходиться за кордоном, а саме в Білорусі нібито на лікуванні.

Медведчуку 13 травня обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 9 липня.

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