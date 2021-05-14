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Екснардеп Барна побився з представником "Слуги народу" у прямому ефірі

Барна назвав Соломчука "зеленим бидлом".

Екснардеп Барна побився з представником "Слуги народу" у прямому ефірі
Фото: скрин відео

Колишній депутат Верховної ради Олег Барна побився з депутатом від фракції "Слуга народу" Дмитром Соломчуком.

Інцидент стався в ефірі телеканалу ПравдаТУТ.

Політики почали сперечатися про доцільність запуску в країні ринку землі і перейшли на образи. Барна назвав Соломчука "зеленим бидлом".

Ексдепутат встав з місця, повалив Соломчук на крісло і завдав кілька ударів кулаком.

Ведучі телеканалу почали розбороняти гостей, закликаючи прийти на допомогу операторів.

Барна й раніше був учасником схожих конфліктів. Так, у квітні 2019-го порвав сорочку члену команди Зеленського в студії Zik.

У грудні 2018-го нардепи Барна і Левченко побилися в ефірі телеканалу "Рада" вперше за 20 років його існування.

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