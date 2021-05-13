​Незважаючи на анонсоване Росією відведення військ, загроза нових провокацій залишається, - Кулеба

Після відведення частини російських військ від кордонів з Україною загроза нових провокацій з боку Росії зберігається. У тому числі тому, що на кордонах все ще знаходиться значна кількість військових і техніки.

Про це на брифінгу за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ Центральноєвропейської п'ятірки заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Зокрема, він подякував європейським партнерам за готовність надати підтримку Україні не тільки на словах.

"Я розповів міністрам, що незважаючи на анонсоване Росією відведення військ від українських кордонів, загроза нових військових провокацій залишається незмінною, як і велика кількість російських військ і бойової техніки вздовж кордонів України", - цитує Кулебу "РБК-Україна".

Нагадаємо, що в березні Росія почала стягувала війська до кордонів з Україною, а також в окупований Крим. За деякими даними, угрупування налічувало 150 тисяч військових.

22 квітня Росія оголосила про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої стягнула війська до кордонів України, і наступного дня почала повертати війська у місця постійної дислокації.

Україна назвала це відведення показушним і мікроскопічним.

СБУ оцінила кількість російських військ на кордоні з Україною у 100 тисяч осіб.

Попри це, президент Володимир Зеленський сподівається, що Росія не наважиться на повномасштабну війну проти України.