Зеленський сподівається, що Росія не наважиться на повномасштабну війну з Україною

"Росія не може на це піти, бо це може бути світова війна".

Президент Володимир Зеленський сподівається, що Росія не наважиться на повномасштабну війну проти України.

Про це він сказав на пресконференції в вівторок, 11 травня, під час форуму "Україна 30. Безпека країни".

"Я вважаю, що Росія не може на це піти, бо це може бути світова війна. Це дуже небезпечно", - сказав Зеленський, підкресливши, що мова йде про сотні тисяч і навіть мільйони потенційних жертв.

Він підкреслив, що Росія хоч і досі не відвела війська від кордонів з Україною (не рахуючи кількох тисяч військових в окупованому Криму), але подальшої ескалації з її сторони не спостерігається.

"Дійсно, могла би бути потужна ескалація. Я вважаю, що на сьогодні це зупинилось. Ніхто нічого не може гарантувати, бо в 14-му році ніхто не очікував зі сторони Росії такі кроки. Тому гарантувати ніхто нічого не може, але ми бачимо, що ескалація зменшилась за останній місяць, це точно. Як буде далі? Будемо вірити, що повномасштабної війни не буде", - сказав він.

Нагадаємо, що в березні Росія почала стягувала війська до кордонів з Україною, а також в окупований Крим. За деякими даними, угрупування налічувало 150 тисяч військових.

22 квітня Росія оголосила про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої стягнула війська до кордонів України, і наступного дня почала повертати війська у місця постійної дислокації.

Україна назвала це відведення показушним і мікроскопічним.