Латвія офіційно пообіцяла підтримати вступ України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський і президент Латвії Егілс Левітс у суботу, 8 травня, в режимі відеоконференції підписали спільну Декларацію про європейську перспективу України.

Про це йдеться на сайтах президента України і президента Латвії.

Фото: president.lv

Фото: president.gov.ua

У цій декларації лідери двох держав вітають значний прогрес, досягнутий у впровадженні Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, підтримують необхідність її оновлення, погоджуються з необхідністю стратегічного перегляду ініціативи "Східне партнерство" та висловлюють наміри посилити спільні зусилля з підтримки інтеграції України до Європейського Союзу.

Президенти також відзначили намір України подати заявку на членство в ЄС у майбутньому й погодилися, що Латвійська Республіка підтримає Україну, коли наша держава буде готова до цього відповідального кроку.

Латвія стала третьою державою, з якою підписано таку Декларацію, приєднавшись до кола найближчих друзів і партнерів України. З Литвою та Польщею відповідні декларації було укладено в березні та травні цього року.

Процедура вступу України в Євросоюзі може початися у 2027 році під час головування Литви.

Право подати заявку на вступ до Євросоюзу гарантується кожній європейській державі згідно зі статтею 49 Договору про Європейський Союз. Умови вступу є предметом угоди між державами-членами і державою-заявником. Вона має бути ратифікована кожним членом Євросоюзу і державою-заявником.