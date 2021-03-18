Зеленський і Наусєда підписали Спільну декларацію щодо європейської перспективи України

Президент України Володимир Зеленський та Президент Литовської Республіки Ґітанас Наусєда, який перебуває в Україні з офіційним візитом, підписали Спільну декларацію щодо європейської перспективи України.

Фото: president.gov.ua Президента України та Литви Володимир Зеленський та Гітанас Наусєда

Спільна декларація фіксує підтримку європейської перспективи нашої держави з боку Литовської Республіки, повідомляє пресслужба глави української держави.

Документ визначає, що, відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз, Україна, як і будь-яка європейська держава, яка поважає цінності, закріплені у статті 2 цього Договору, і зобов’язується їм слідувати, може подати заявку на членство у Євросоюзі у разі дотримання всіх умов і зобов’язань.

При цьому Литовська Республіка підтримає Україну, коли наша держава вирішить подати заявку на членство в ЄС.

Як повідомляли, планується виступ литовського президента у стінах ВР.

Нагадаємо, що Наусєда мав приїхати до Києва ще в березні 2020 року, але той візит скасували через загрозу коронавірусу.

В грудні 2020 року президент України Володимир Зеленський розмовляв з Наусєдою по телефону, запросивши його до Києва з офіційним візитом.

Востаннє Зеленський зустрічався з Наусєдою у листопаді 2019 року в рамках офіційного візиту до Литви.