Комітет Ради підтримав створення ТСК для розслідування дій політиків проти України

Комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту підтримав створення тимчасової слідчої комісії, що буде розслідувати дії політиків і високопосадовців проти України.

Про це повідомила заступниця голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла у фейсбуці.

"Регламентний комітет щойно підтримав створення ТСК, що розслідуватиме дії високопосадовців та політиків проти України", - написала вона.

"ТСК з розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, що сприяли порушенню державного суверенітету та територіальної цілісності і несли загрозу національним інтересам та безпеці України", - зазначила Безугла.

У коментарях вона уточнила, що "вагнерівці будуть першим кейсом" діяльності цієї комісії.

Нагадаємо, у листопаді минулого року регламентний Комітет Ради ухвалив рішення рекомендувати парламенту розглянути проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії за фактом зриву можливої операції українських спецслужб із затримання "вагнерівців".

29 липня минулого року під Мінськом було затримано 33 членів ПВК "Вагнер". 12 серпня Офіс генерального прокурора звернувся до Генеральної прокуратури Білорусі із запитами про видачу 28 затриманих, оскільки їх підозрюють в участі у війні на Донбасі на боці бойовиків. Дев’ятеро з них є громадянами України. 14 серпня стало відомо, що Білорусь віддала Росії 32 із 33 затриманих "вагнерівців". Після чого низка українських ЗМІ повідомили, що СБУ та Головне управління розвідки Міноборони готували операцію із затримання членів ПВК "Вагнер". Про операцію нібито було відомо президенту Володимиру Зеленському та главі Офісу президента Андрію Єрмаку, а внаслідок витоку інформації про неї довідалися білоруські спецслужби.

У Головному управлінні розвідки Міноборони цю версію спростували, заявивши, що поїздка бойовиків ПВК "Вагнер", під час якої їх затримали в Білорусі, є спецоперацією російських спецслужб. Єрмак назвав інформацію про нібито причетність українських спецслужб до появи і затримання російських бойовиків у Білорусі спланованою дезінформацією.

15 вересня на засіданні Ради генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що у справі "вагнерівців" відкрито три кримінальні провадження.