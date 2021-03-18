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Дружини Медведчука і Козака оскаржили санкції РНБО

Позови розглядатиме Верховний Суд.

Дружини Медведчука і Козака оскаржили санкції РНБО
Фото: Lb.ua

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду отримав позови від Оксани Марченко і Наталії Лавренюк, які 19 лютого потрапили під санкції РНБО.

Про це повідомила пресслужба Верховного Суду.

Позов від Марченко (дружина Віктора Медведчука) надійшов 16 березня, від Лавренюк (цивільна дружина Тараса Козака) - 17 березня.

Обидві оскаржують рішення РНБО від 19 лютого 2021 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Воно було введено в дію указом президента № 64/2021.

Крім того, 15 березня до Верховного Суду надійшов позов від компанії Eviret LTD, зареєстрованої в Об'єднаних Арабських Еміратах. Вона також оскаржує санкції проти себе.

16 березня цей же указ з рішенням РНБО оскаржив і Медведчук.

Козак, санкції проти якого було введено іншим указом, оскаржив їх ще в кінці лютого.

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