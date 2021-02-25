Козак оскаржив санкції РНБО

Депутат Верховної Ради Тарас Козак оскаржив санкції, які наклала на нього Рада національної безпеки та оборони.

Про це повідомила пресслужба Верховного Суду.

24 лютого до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшов позов щодо оскарження указу "Про рішення РНБО від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", згідно з яким було застосовано санкції до позивача Тараса Козака.

Позову присвоєно реєстраційний номер 9901/39/21.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо пов'язаних з представниками партії ОПЗЖ Медведчуком і депутатом Тарасом Козаком телеканалів 112, NewsOne і ZIK, а також двох літаків, на яких ті літали до Росії прямими рейсами.

Зеленський пояснив, що санкції ввели саме зараз, оскільки були зафіксовані причини для їх впровадження. Які саме - він не сказав, але представниця "Слуги народу" заявила, що це - фінансування юросіб з держави-агресора з використанням схем у ОРДЛО. Цим вона підтвердила інформацію про те, що підставою для введення санкцій проти Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування спецслужб, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Трансляція трьох телеканалів, які потрапили під санкції, повністю припинилася у мережі провайдерів кабельного телебачення вже ввечері 2 лютого.

10 лютого суд виніс ухвали у двох справах, у яких позивачі оскаржували санкції. Рішенням суду одна з заяв залишена без руху, інша - відхилена.

11 лютого повідомляли, що Верховний Суд розгляне позов про скасування санкцій щодо каналів Медведчука. Справу призначено до розгляду на 15 березня.

Ухвалою від 16 лютого у справі № 9901/34/21 позовну заяву ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ» залишено без руху і встановлено позивачеві десятиденний строк із дня отримання цієї ухвали для усунення недоліків.

Крім цього, Верховний Суд ухвалою від 23 лютого продовжив на десять днів (з дня вручення копії цієї ухвали) строк на усунення недоліків за позовною заявою ТОВ «Телерадіокомпанія «Нові комунікації» у справі. У ВС пояснили рішення тим, що позивач всупереч приписам норм КАС України до позовної заяви додав копії документів, які належно не засвідчені.