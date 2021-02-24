В Києві відкрили першу недержавну школу державного управління

23 лютого в Києві відбулася презентація Київської школи державного управління ім. Сергія Нижного. Проєкт отримав назву на честь відомого юриста, експерта з конституційного права. Засновниками школи є представники Українського інституту майбутнього.

З їхніми словами, школа не є некомерційним проєктом, він фінансується з коштів учасників навчань та українським бізнесом. Отримані доходи школа витрачатиме на стипендії та розвиток Школи.

Участь у презентації взяли міністр медіа та цифровізації Великої Британії Джон Віттінгдейл, директор Інституту Кенана Метью Рожанські, заступник декана з навчальної роботи Сингапурської школи публічної політики ім. Лі Куан Ю Франческо Манчіні, заступник Міністра Внутрішніх справ Антон Геращенко, голова Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирский, а також директорка Програми з питань світової економіки в Інституті Аспену, радниця Міністра економічного розвитку і торгівлі України, заступниця голови Наглядової ради «Україна Інвест», виконавча директорка Українського Дому в Давосі, засновниця Транснаціональної освітньої групи Алекса Чопівськи (США).

«Це чудова ініціатива. Важливо, що громадянське суспільство бере на себе відповідальність там, де держава не справляється. Україна потребує професіоналів і я підтримую вас на цьому шляху», – сказав міністр уряду Великої Британії Джон Віттінгдейл.

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ та співзасновник Українського інституту майбутнього також сказав, що КШДУ ім. Сергія Нижного покликана формувати професійну владу в Україні.

«Ми запросили у цей зал бізнесменів, політиків, журналістів, лідерів громадської думки для того, щоб зробити так, аби в Україні все ж таки з’явилася структурована професійна чесна і порядна державна влада як місцева, так і в Києві.

Можу сказати, що КШДУ ім. Сергія Нижного буде допомагати у тому, щоб у нашій країні була професійна влада: починаючи від кожної з 1470 об’єднаних територіальних громад, закінчуючи Верховною Радою та Кабінетом Міністрів. Сподіваюсь, що хоча б за 10 років цю задачу вдасться реалізувати», – розповів він.

За словами Антона Геращенка, Школа названа на честь Сергія Нижного – відомого юриста, адвоката, засновника компанії Hillmont partners, який був одним із натхненників появи нових політиків та особисто сприяв становленню депутатами та міністрами десятків нових українських політиків.

«Сергій Нижній усі ці роки допомагав зробити усе, щоб влада в нашій країні змінилася, він дуже хотів, щоб Україна стала іншою. Він знав, що неможливо змінити країну, якщо при владі не буде професійних, чесних, порядних людей», – заявив Геращенко.

Серед ключових навчальних програм нової інституції: спільний навчальний курс “Лідерство в епоху проривів” разом із Сінгапурською школою публічної політики ім. Лі Куан Ю, курс “Вище державне управління”, навчальний курс “Ефективна громада” для представників ОТГ, курси “Політика як професія”, “Помічник народного депутата”, “Перемога на виборах”.